Τραγικός θάνατος για Ιάπωνα τουρίστα στη Ρώμη - Σοκαριστικό βίντεο με την πτώση του από το Πάνθεον

Ένας 69χρονος Ιάπωνας τουρίστας, ο Χιμπίνο Μοριμάσα, πέθανε μετά από πτώση από τον τοίχο που περιβάλλει το Πάνθεον την Παρασκευή το βράδυ στη Ρώμη. Ο τοίχος που οριοθετεί την τάφρο, η οποία έχει βάθος 7 μέτρων, χρησιμοποιείται συχνά από τουρίστες και Ρωμαίους πολίτες ως κάθισμα μετά τις επισκέψεις στο μαυσωλείο. Ο άνδρας βρισκόταν σε διακοπές με την κόρη του. Ήταν αυτή που σήμανε συναγερμό.



Για να ανακτήσουν το σώμα του ηλικιωμένου, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την είσοδο του μνημείου. Οι αιτίες της πτώσης παραμένουν ασαφείς: σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, ο άνδρας μπορεί να υπέστη αδιαθεσία, ενώ άλλοι υποθέτουν ότι έσκυψε υπερβολικά για να τραβήξει μια selfie, σύμφωνα με το δημοσίευμα του πρακτορείου ANSA. Διεξάγονται έρευνες για το ατύχημα και η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αυτοψία.



Από ό,τι φαίνεται, το θύμα καθόταν πίσω από το μαυσωλείο σε σχέση με την είσοδο μπροστά από την πλατεία της Ροτόντα, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του.