Θρήνος στη Ρώμη: Νεκρός εργάτης από την κατάρρευση μεσαιωνικού πύργου κοντά στο Κολοσσαίο

Την τελευταία του πνοή άφησε, την Τρίτη (4/11), ένας Ρουμάνος εργάτης, που είχε παγιδευτεί για ώρες κάτω από τα ερείπια, ενός μεσαιωνικού πύργου κοντά στο Κολοσσαίο στη Ρώμη.

Όπως κάνει λόγο δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, ο άνδρας διασώθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής σε σοβαρή κατάσταση, όπως είχε κάνει γνωστό, ο αρχηγός της αστυνομίας της Ρώμης, Λαμπέρτο ​​Τζιανίνι.

WATCH: A section of Rome's Torre dei Conti, the 29-meter tower built in the early 13th century, collapsed for a second time during restoration, injuring three workers pic.twitter.com/5xNPFyM9L1 — Reuters (@Reuters) November 3, 2025

Το δυστύχημα είναι αποτέλεσμα των τμημάτων του Πύργου ντέι Κόντι, τα οποία κατέρρευσαν δύο φορές. Η πρώτη κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί της Κυριακής (2/11), ενώ η δεύτερη περίπου 90 λεπτά αργότερα.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από σύννεφα σκόνης που έβγαιναν από τα παράθυρα, μαζί με τον ήχο της κατάρρευσης της τοιχοποιίας. Το δεύτερο περιστατικό συνέβη την ίδια που οι πυροσβέστες βρίσκονταν πέριξ της κατασκευής με εναέριες σκάλες.

Reuters

Ένας δεύτερος εργάτης, επίσης Ρουμάνος, ανασύρθηκε σχεδόν αμέσως και νοσηλεύτηκε με σοβαρά, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή, τραύματα στο κεφάλι, ενώ δύο ακόμη εργάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα και αρνήθηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Σημειώνεται, πως κανένας από τους πυροσβέστες δεν τραυματίστηκε.

Reuters

Η ιστορία του Πύργου ντέι Κόντι

Ο πύργος, ο οποίος επρόκειτο να μετατραπεί σε μουσείο και χώρο συνεδριάσεων, βρίσκεται στα μισά της Via dei Fori Imperiali, της ευρείας λεωφόρου που οδηγεί από την κεντρική Piazza Venezia στο Κολοσσαίο.

Το κτίριο, μέχρι πρότινος, στεκόταν όρθιο ωστόσο παρουσίαζε σημαντικές εσωτερικές ζημιές.

Reuters

Κάποτε φιλοξενούσε τα γραφεία του δημαρχείου, αλλά δεν χρησιμοποιείται από το 2006 και γινόταν εργασίες στο πλαίσιο ενός τετραετούς έργου ανακαίνισης που αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Ρώμης.

Λόγω των εργασιών αποκατάστασης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, η περιοχή γύρω από τον πύργο αποκλείστηκε για τους πεζούς.

Το κτίριο ανεγέρθηκε από τον Πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ για την οικογένειά του στις αρχές του 13ου αιώνα και αρχικά ήταν διπλάσιο σε ύψος, αλλά συρρικνώθηκε μετά από ζημιές από σεισμούς του 14ου και 17ου αιώνα.