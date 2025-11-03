Συναγερμός στη Ρώμη: Κατέρρευσε μεσαιωνικός πύργος κοντά στο Κολοσσαίο - Τουλάχιστον 3 τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρώμη μετά την μερική κατάρρευση κτιρίου μεσαιωνικού πύργου που βρισκόταν υπό ανακαίνιση, κοντά στο Κολοσσαίο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Μετά την αρχική πτώση του τμήματος της κατασκευής σημειώθηκε και δεύτερη κατάρρευση, με πυκνό σύννεφο σκόνης να καλύπτει την περιοχή. Ένας ακόμη εργάτης παγιδεύτηκε στα συντρίμμια, ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει τις αισθήσεις του.

Ένας εργάτης νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι, ενώ δύο άλλοι εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά αρνήθηκαν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία στην περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης, που συνεχίζονται με τη συνδρομή πυροσβεστών και ειδικών συνεργείων.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Οι καραμπινιέροι του τμήματος της πλατείας Βενετίας και της εταιρείας Centro έχουν αποκλείσει την περιοχή και θα ερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας των καραμπινιέρων και τους τεχνικούς της Υγειονομικής Υπηρεσίας (Asl). Ο υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, μετέβη στο σημείο του δυστυχήματος.

Crolla parte della Torre dei Conti ai Fori, grave un operaio. L'edificio nel centro della capitale era in ristrutturazione #ANSA https://t.co/9Itj9O7lVd pic.twitter.com/egmdIWg75U — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 3, 2025

Η Εισαγγελία της Ρώμης έχει ανοίξει έρευνα. Προς το παρόν, η διαδικασία αφορά το αδίκημα της πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια. Στο σημείο της κατάρρευσης βρίσκονται άνδρες της δικαστικής αστυνομίας, από το τμήμα που ειδικεύεται στα εργατικά ατυχήματα. Οι ανακριτικές αρχές θα ορίσουν τεχνική πραγματογνωμοσύνη για να ανασυνθέσουν τα γεγονότα και να εντοπίσουν τα αίτια της κατάρρευσης.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να υπήρξε εσωτερική αστοχία της κατασκευής. Την υπόθεση ερευνούν οι καραμπινιέροι και οι τεχνικοί της Asl. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πρωί εργάζονταν στον πύργο, στο κέντρο της Ρώμης, έντεκα εργάτες.