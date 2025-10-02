Τραγωδία στην Ινδονησία: Σχολείο κατέρρευσε με δεκάδες μαθητές μέσα - 59 αγνοούνται

Δεν υπάρχουν «σημάδια ζωής» κάτω από τα συντρίμμια ενός διώροφου ισλαμικού οικοτροφείου στην πόλη Σιντοάρτζο στην Ινδονησία που κατέρρευσε, σύμφωνα με την ενημέρωσης της τοπικής αστυνομίας.

Την Πέμπτη 02/10, η τοπική υπηρεσία μετριασμού καταστροφών (BNBP) δήλωσε ότι οι διασώστες που χρησιμοποίησαν θερμικά drones δεν κατάφεραν να εντοπίσουν σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια. «Χθες το βράδυ, καθαρίσαμε ακόμη και την περιοχή για να διασφαλίσουμε την ησυχία. Ελπίζαμε ότι με τη χρήση εξελιγμένου εξοπλισμού... θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάποια σημάδια ζωής», δήλωσε ο υποστράτηγος Σουχαριάντο, επικεφαλής της BNBP, σε συνέντευξη Τύπου. «Επιστημονικά, δεν βρέθηκαν σημάδια ζωής» προσέθεσε.

Στο σχολείο φοιτούσαν εκατοντάδες μαθητές, οι περισσότεροι έφηβοι εκ των οποίων τουλάχιστον 59 έχουν κηρυχθεί αγνοούμενοι σύμφωνα με τους διασώστες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός είναι 5 νεκροί και 100 τραυματίες ωστόσο, μετά την τελευταία ενημέρωση, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Οι αρχές είχαν δηλώσει την Τετάρτη ότι κλάματα και φωνές εξακολουθούσαν να ακούγονται κάτω από τα ερείπια.

Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή, έσπευσαν σωστικά συνεργεία τα οποία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δεκατρία άτομα ωστόσο δυο από αυτούς υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματά τους. Πρόσθεσε ότι η ομάδα αποφάσισε να προχωρήσει στην «επόμενη φάση» των εργασιών - χρησιμοποιώντας βαρύ εξοπλισμό για τη μετακίνηση πλακών σκυροδέματος.

Η αγωνία κορυφώνεται για τους συγγενείς

Από την πλευρά τους, οι συγγενείς των μαθητών που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια προσεύχονται οι αγαπημένοι τους άνθρωποι να βγουν σώοι. «Ελπίζω στα καλύτερα νέα, ότι ο αδερφός μου θα επιβιώσει», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο αδελφός ενός 17χρονου που αγνοείται. «Ελπίζω να βρεθεί σύντομα ο αδερφός μου. Λυπάμαι που τον σκέφτομαι εκεί κάτω για τέσσερις μέρες» προσέθεσε.

Ο 52χρονος Άχμαντ Ιχσάν δήλωσε στο Reuters: «Πιστεύω ότι ο γιος μου είναι ακόμα ζωντανός».

Σχολείο όπου φοιτούσαν δεκάδες μαθητές κατέρρευσε / Reuters

Γιατί κατέρρευσε το κτίριο

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το κτίριο κατέρρευσε όταν έγινε προσπάθεια να ανεγερθούν δυο όροφοι με αποτέλεσμα η υποδομή να μην αντέξει το επιπλέον βάρος και να καταρρεύσει.

Ο αντιβασιλέας της πόλης Σιντοάρτζο τόνισε από την πλευρά του ότι η διεύθυνση του σχολείου δεν είχε λάβει άδειες για την προσθήκη περισσότερων ορόφων στο κτίριο. Οι διασώστες επεσήμαναν ότι το έργο τους ήταν αρκετά δύσκολο λόγω της ασταθούς δομής του κτιρίου.