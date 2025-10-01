Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου σε ζωντανή μετάδοση – Τι είναι το πυροκλαστικό νέφος

Η ωμή δύναμη της φύσης αποτυπώθηκε στον τηλεοπτικό φακό στην Ινδονησία, καθώς επιστήμονες και μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν ζωντανά ένα από τα πιο εντυπωσιακά, αλλά και επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα: ένα πυροκλαστικό νέφος.

Το ενεργό ηφαίστειο Μεράπι εξερράγη, εκτοξεύοντας στον ουρανό μια τεράστια στήλη από ηφαιστειακή τέφρα και πυρακτωμένα υλικά. Την ίδια στιγμή από την πλαγιά του ηφαιστείου κατέβηκε μία πυρακτωμένη χιονοστιβάδα, γνωστή ως πυροκλαστική ροή, η οποία αποσπάστηκε από τον ενεργό θόλο λάβας που βρίσκεται στον κρατήρα της κορυφής, στη νοτιοδυτική πλευρά.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά επικίνδυνη, ταχύτατη και στροβιλώδη ροή, που αποτελείται από μείγμα καυτών ηφαιστειακών θραυσμάτων (πυροκλαστικών υλικών), αερίων και αέρα. Η ροή ακολούθησε την κοίτη της χαράδρας Kali Boyong στη νοτιοδυτική πλαγιά. Παράλληλα, παρήγαγε λευκούς-γκρίζους, πυκνούς πίδακες στάχτης, οι οποίοι συχνά αποκαλούνται «σύννεφα του φοίνικα» λόγω του χαρακτηριστικού σχήματός τους.

A pyroclastic flow from Mount Merapi, Indonesia this morning (1st Oct) travelled about 1,000 meters toward Kali Putih.



The alert level remains at Level 3, and people are urged to follow official recommendations.



📹 Info Badan Geologi

Τι είναι οι πυροκλαστικές ροές

Οι πυροκλαστικές ροές συνήθως σχηματίζονται όταν οι συσσωρευμένες μάζες λάβας στην κορυφή του κρατήρα (ο θόλος λάβας) γίνονται ασταθείς και καταρρεύσουν. Η κατάρρευση αυτή μετατρέπεται σε μία ταχύτατη και θανατηφόρα χιονοστιβάδα πυρακτωμένων υλικών, που καταστρέφει και καίει ό,τι βρεθεί στο πέρασμά της.

Η σημερινή πυροκλαστική ροή (1/10) από το Μεράπι κινήθηκε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου προς την περιοχή Kali Putih.

Το επίπεδο συναγερμού για το Μεράπι παραμένει στο Επίπεδο 3, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας.

Το ηφαίστειο Μεράπι (Merapi)

Το Μεράπι («Όρος της Φωτιάς») είναι ένα από τα πιο ενεργά και επικίνδυνα στρωματοηφαίστεια της Ινδονησίας. Βρίσκεται στο νησί της Ιάβας, κοντά στην πόλη Γιογκιακάρτα.

Είναι γνωστό για τις εκρηκτικές εκρήξεις του και τις συχνές παραγωγές πυροκλαστικών ροών, που αποτελούν τον σοβαρότερο κίνδυνο για τους πυκνοκατοικημένους οικισμούς στις πλαγιές του. Η τελευταία μεγάλη καταστροφική του έκρηξη σημειώθηκε το 2010, προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. Η διατήρηση του συναγερμού στο Επίπεδο 3 υπογραμμίζει τη συνεχή ανάγκη για επαγρύπνηση στην περιοχή.