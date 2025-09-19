Συγκλονιστικό θέαμα στη Χαβάη: «Σιντριβάνια» λάβας εκτοξεύονται από το ηφαίστειο Κιλαουέα

Ένα εντυπωσιακό θέαμα προσέφερε το πιο διάσημο ηφαίστειο της Χαβάης. Το Κιλαουέα, ο θεαματικός γίγαντας που εκτοξεύει φλόγες, βρίσκεται σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «Επεισόδιο 33».

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης (HVO) παρακολουθεί στενά την κορυφή του Κιλαουέα, όπου κάτι συναρπαστικό ετοιμάζεται. Το ηφαίστειο κάνει αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «κίνηση εμβόλου αερίου», όπου η λιωμένη πέτρα ανεβαίνει και κατεβαίνει σε δραματικούς κύκλους (κάτι σαν λάμπα λάβας).

Αυτός ο μαγευτικός χορός δημιουργεί μικρές υπερχειλίσεις και εντυπωσιακά σιντριβάνια που εκτοξεύονται σε ύψος 3-6 μέτρων από τον βόρειο αγωγό του κρατήρα Halema'uma'u.

Αλλά εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον για τους λάτρεις των ηφαιστείων: το Κιλαουέα δείχνει όλα τα κλασικά σημάδια ότι το Επεισόδιο 33 ξεκινά. Το κύριο γεγονός – η δραματική πηγή λάβας – ξεκινά τώρα. Δεν πρόκειται για μια απλή έκρηξη, αλλά για μέρος ενός επεισοδιακού μοτίβου που δεν έχει παρατηρηθεί από τη θρυλική έκρηξη του Pu'u 'Ō'ō τη δεκαετία του 1980.

Τι συμβαίνει στο ηφαίστειο από τον Δεκέμβριο του 2024

Το ηφαίστειο ακολουθεί έναν συναρπαστικό εβδομαδιαίο ρυθμό από τον Δεκέμβριο τυ 2024. Κάθε επεισόδιο φέρνει ώρες έως εβδομάδες θεαματικών συντριβανιών λάβας που εκτοξεύονται από δύο κύριες οπές, ακολουθούμενες από ήσυχες περιόδους όπου ο υπόγειος θάλαμος μάγματος επαναφορτίζεται σαν μια κοσμική μπαταρία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόλις περάσει μία από αυτές τις φάσεις επαναφόρτισης, με την κορυφή να φουσκώνει σταθερά καθώς αυξάνεται η πίεση και οι πηγές να εκρήγνυνται.

Αν επισκεφθείτε το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, ίσως παρατηρήσετε κάτι μοναδικό στο έδαφος: κλωστές ηφαιστειακού γυαλιού που ονομάζονται «μαλλιά της Πέλε» (από το όνομα της χαβανέζικης θεάς των ηφαιστείων).

Αυτοί οι κλωστοειδείς σχηματισμοί μπορούν να ταξιδέψουν πάνω από 10 μίλια από τις οπές, δημιουργώντας μια αιθέρια ατμόσφαιρα γύρω από την κορυφή. (Αυτό ισχύει αν βρίσκονται στο έδαφος. Αν βρίσκονται στον αέρα, είναι αρκετά επικίνδυνα και δεν πρέπει να βρίσκεστε εκεί!).