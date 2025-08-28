30 δισ. τόνοι χρυσού «κλειδωμένοι» στον πυρήνα της Γης – Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες

Μπροστά σε ένα συναρπαστικό γεωχημικό μυστήριο βρίσκονται επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν: μοιάζει πως ανακάλυψαν μια «πόρτα» επικοινωνίας ανάμεσα στον πυρήνα της Γης και την επιφάνεια, η οποία μεταφέρει ίχνη εξαιρετικά σπάνιων μετάλλων, όπως χρυσού και ρουθενίου, από βάθος 3.000 χιλιομέτρων, μέσα από τα ηφαιστειακά hotspots της Χαβάης.

Τι ανακάλυψαν οι γεωχημικοί

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature,αναλύθηκαν δείγματα βασαλτικών πετρωμάτων από τα ηφαίστεια Κίλαουεα και Λόιχι. Χρησιμοποιώντας υπερ-ακριβή φασματομετρία μάζας, οι επιστήμονες εντόπισαν ανωμαλίες στα ισότοπα ρουθενίου (^100Ru) και βολφραμίου (W), οι οποίες υποδηλώνουν ότι κάποια ύλη προέρχεται από τον πυρήνα της Γης.

Όπως εξηγεί ο Δρ Nils Messling: «Όταν ήρθαν τα πρώτα αποτελέσματα, συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε κυριολεκτικά “χτυπήσει χρυσό!”». Τα δεδομένα δείχνουν πως υλικά από τον πυρήνα «διαρρέουν» προς τον μανδύα και την επιφάνεια, αμφισβητώντας τη μέχρι σήμερα βεβαιότητα ότι ο πυρήνας είναι χημικά απομονωμένος.

Germany Discovers a ‘Door’ to 99.999% of Earth’s Gold Reserves, Worth 2.77 Trillion Euros / NOT IN GERMANY https://t.co/YYSTuzYnru via @dailygalaxy — Open For Business (@alexandru_csiki) August 28, 2025

Ρουθήνιο και Βολφράμιο: οι ιχνηθέτες του πυρήνα

Το ρουθήνιο είναι ένα σπάνιο πολύτιμο μέταλλο της ομάδας της πλατίνας, με υψηλή αντοχή στη διάβρωση και εξαιρετική καταλυτική δράση. Είναι γνωστό για τη χρήση του σε ηλεκτρονικά, καταλύτες και εξειδικευμένα κράματα. Στη συγκεκριμένη έρευνα, τα ισότοπα του ρουθενίου λειτούργησαν ως «ιχνηθέτες» που αποκάλυψαν την παρουσία υλικού προερχόμενου από τον πυρήνα.



Το βολφράμιο, από την άλλη, είναι το μέταλλο με το υψηλότερο σημείο τήξης στον κόσμο (3.422°C). Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής αντοχής, όπως ηλεκτρικά νήματα και κράματα κοπής. Στην έρευνα, οι ανωμαλίες στα ισότοπα του βολφραμίου ενίσχυσαν την ένδειξη ότι μικρές ποσότητες ύλης «ξεφεύγουν» από το εσωτερικό της Γης.

Και τι γίνεται με τον… χρυσό

Τα μέσα ενημέρωσης εστίασαν στον εντυπωσιακό αριθμό: ο πυρήνας της Γης μπορεί να περιέχει έως 30 δισ. τόνους χρυσού, αξίας περίπου 2,77 τρισ. ευρώ. Ωστόσο, πρόκειται για απειροελάχιστες ποσότητες που φτάνουν στην επιφάνεια ,πολύ μακριά από την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Matthias Willbold: «Μιλάμε για ίχνη, όχι για nuggets».

Γιατί έχει σημασία

Η ανακάλυψη αποκαλύπτει ότι ο πυρήνας δεν είναι ένα χημικά «σφραγισμένο κουτί», αλλά επικοινωνεί με τον μανδύα μέσω ενός γεωχημικού κύκλου που λειτουργεί εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Τα ηφαίστεια, από τη Χαβάη μέχρι τη Λα Ρεουνιόν, λειτουργούν σαν φυσικά «παράθυρα» που μας δείχνουν πώς η καρδιά της Γης εξακολουθεί να επηρεάζει την επιφάνειά της.