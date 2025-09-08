Χρυσές λίρες στα €793 και χρυσός σε ρεκόρ – Τι συμφέρει: Αγορά ή Πώληση;
Αδύναμα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ «απογείωσαν» το πολύτιμο μέταλλο
Ο χρυσός έγραψε τη Δευτέρα νέο ιστορικό ρεκόρ στα 3.659 δολάρια ανά ουγκιά, ξεπερνώντας το υψηλό της Παρασκευής. Η ασθενική έκθεση απασχόλησης στις ΗΠΑ, με επιβράδυνση στις προσλήψεις και ανεργία στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021, άνοιξε τον δρόμο για μείωση επιτοκίων από τη Fed.
Αποτέλεσμα; Ο χρυσός έγινε ακόμη πιο ελκυστικός ως ασφαλές καταφύγιο σε αβέβαιες εποχές.
Ράλι +40% – Ο χρυσός «σκορπά» κέρδη στους επενδυτές
Το 2025 είναι χρονιά–σταθμός:
- +33% από την αρχή του έτους
- +40% σε ετήσια βάση
Η απόδοση ξεπερνά κατά πολύ τους χρηματιστηριακούς δείκτες, ενώ σε πραγματικούς όρους (με πληθωρισμό) το ράλι θυμίζει –και ξεπερνά– την περίοδο 1979-1980.
Χρυσές λίρες στα €793 – Θα ξεπεράσουν τα €800;
Η Ελλάδα ακολουθεί την παγκόσμια τρέλα του χρυσού. Οι χρυσές λίρες Αγγλίας ανεβαίνουν σταθερά:
- Ιούνιος 2025: πάνω από €770
- Σεπτέμβριος 2025: €793,27 πώληση, €676,96 αγορά από την ΤτΕ
- Από την αρχή της χρονιάς η τιμή ανέβηκε κατά +93 ευρώ (+13%).
Για σύγκριση: το 2023 η λίρα κόστιζε κάτω από €500!
Η ψαλίδα ανοίγει και η ψυχολογική αντίσταση των €800 φαίνεται όλο και πιο κοντά.
Goldman Sachs, JP Morgan & UBS δίνουν τις προβλέψεις
Οι μεγάλοι παίκτες της Wall Street βλέπουν συνέχιση του ανοδικού κύκλου:
- Goldman Sachs: $3.700 στο τέλος του 2025, $4.000 το 2026.
- JP Morgan: $4.000 έως το β’ τρίμηνο 2026.
- UBS: $3.500 μέσα στο 2025 και άνω των $3.700 στα μέσα του 2026.
Το τρίπτυχο κεντρικές τράπεζες – χαμηλότερα επιτόκια – γεωπολιτική αβεβαιότητα στηρίζει τον χρυσό.
Θα συνεχιστεί το ράλι ή έρχεται διόρθωση;
Οι αισιόδοξες προβλέψεις έχουν ήδη εν μέρει αποτιμηθεί. Αναλυτές προειδοποιούν:
- Αν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί, ίσως έρθει διόρθωση.
- Αν η Fed καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων, η τιμή μπορεί να πιεστεί.
Αντίθετα, μια νέα κρίση ή αναζωπύρωση γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τον χρυσό σε νέα ρεκόρ.
Αγορά ή πώληση χρυσού
- Όσοι έχουν ήδη τοποθετηθεί, μπορούν να σκεφτούν μερική κατοχύρωση κερδών.
- Όσοι ανησυχούν για μελλοντικές κρίσεις ή πληθωρισμό, βλέπουν τον χρυσό ως ασπίδα προστασίας.
Το σίγουρο είναι πως ο χρυσός δεν είναι φθηνός. Η επένδυση έχει νόημα μόνο μέσα σε μια ισορροπημένη στρατηγική, με συνεχή παρακολούθηση των αγορών.