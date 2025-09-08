Χρυσές λίρες στα €793 και χρυσός σε ρεκόρ – Τι συμφέρει: Αγορά ή Πώληση;

Ο χρυσός έγραψε τη Δευτέρα νέο ιστορικό ρεκόρ στα 3.659 δολάρια ανά ουγκιά, ξεπερνώντας το υψηλό της Παρασκευής. Η ασθενική έκθεση απασχόλησης στις ΗΠΑ, με επιβράδυνση στις προσλήψεις και ανεργία στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021, άνοιξε τον δρόμο για μείωση επιτοκίων από τη Fed.

JUST IN: Gold reaches new all-time high of $3,630. pic.twitter.com/sh36WAqN7K — Send Onchain (@SendOnchain) September 8, 2025

Αποτέλεσμα; Ο χρυσός έγινε ακόμη πιο ελκυστικός ως ασφαλές καταφύγιο σε αβέβαιες εποχές.

Ράλι +40% – Ο χρυσός «σκορπά» κέρδη στους επενδυτές

Το 2025 είναι χρονιά–σταθμός:

+33% από την αρχή του έτους

+40% σε ετήσια βάση

Η απόδοση ξεπερνά κατά πολύ τους χρηματιστηριακούς δείκτες, ενώ σε πραγματικούς όρους (με πληθωρισμό) το ράλι θυμίζει –και ξεπερνά– την περίοδο 1979-1980.

Χρυσές λίρες στα €793 – Θα ξεπεράσουν τα €800;

Η Ελλάδα ακολουθεί την παγκόσμια τρέλα του χρυσού. Οι χρυσές λίρες Αγγλίας ανεβαίνουν σταθερά:

Ιούνιος 2025: πάνω από €770

Σεπτέμβριος 2025: €793,27 πώληση, €676,96 αγορά από την ΤτΕ

Από την αρχή της χρονιάς η τιμή ανέβηκε κατά +93 ευρώ (+13%).

Για σύγκριση: το 2023 η λίρα κόστιζε κάτω από €500!

Η ψαλίδα ανοίγει και η ψυχολογική αντίσταση των €800 φαίνεται όλο και πιο κοντά.

Goldman Sachs, JP Morgan & UBS δίνουν τις προβλέψεις

Οι μεγάλοι παίκτες της Wall Street βλέπουν συνέχιση του ανοδικού κύκλου:

Goldman Sachs: $3.700 στο τέλος του 2025, $4.000 το 2026.

JP Morgan: $4.000 έως το β’ τρίμηνο 2026.

UBS: $3.500 μέσα στο 2025 και άνω των $3.700 στα μέσα του 2026.

Το τρίπτυχο κεντρικές τράπεζες – χαμηλότερα επιτόκια – γεωπολιτική αβεβαιότητα στηρίζει τον χρυσό.

Θα συνεχιστεί το ράλι ή έρχεται διόρθωση;

Οι αισιόδοξες προβλέψεις έχουν ήδη εν μέρει αποτιμηθεί. Αναλυτές προειδοποιούν:

Αν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί, ίσως έρθει διόρθωση.

Αν η Fed καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων, η τιμή μπορεί να πιεστεί.

Αντίθετα, μια νέα κρίση ή αναζωπύρωση γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τον χρυσό σε νέα ρεκόρ.

Αγορά ή πώληση χρυσού

Όσοι έχουν ήδη τοποθετηθεί, μπορούν να σκεφτούν μερική κατοχύρωση κερδών.

Όσοι ανησυχούν για μελλοντικές κρίσεις ή πληθωρισμό, βλέπουν τον χρυσό ως ασπίδα προστασίας.

Το σίγουρο είναι πως ο χρυσός δεν είναι φθηνός. Η επένδυση έχει νόημα μόνο μέσα σε μια ισορροπημένη στρατηγική, με συνεχή παρακολούθηση των αγορών.