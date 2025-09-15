Χρυσός σε ιστορική τροχιά: Ποιες χώρες κατέχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα - Η θέση της Ελλάδας

Με το χρυσό να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η τιμή του θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 4.000 δολάρια η ουγγιά το 2026, το «μέταλλο των βασιλιάδων» βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών αγορών.

Η άνοδος αυτή δεν είναι τυχαία. Ο χρυσός παραμένει η ασφαλής επιλογή απέναντι στον πληθωρισμό, ενώ οι πολιτικές και γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν την ζήτησή του. Παράλληλα, η μειωμένη εμπιστοσύνη σε ορισμένα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά εργαλεία «σπρώχνει» επενδυτές προς το πολύτιμο μέταλλο.

Οι ΗΠΑ, παρά τη δύναμή τους, δεν μένουν ανεπηρέαστες· οι οικονομικές προκλήσεις , πέραν των πολιτικών, δημιουργούν αβεβαιότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Πιο προσιτός τους επενδυτές

Ταυτόχρονα, η υποχώρηση του δολαρίου το κάνει πιο προσιτό για διεθνείς επενδυτές. Οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα αποθέματά τους, ενώ ο χρυσός αποκαθίσταται ως προπύργιο σταθερότητας.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι τιμές άγγιξαν ιστορικά υψηλά, πάνω από 3.600–3.700 δολάρια/ουγγιά, με πολλούς αναλυτές να προβλέπουν ότι θα φτάσει τα 3.800 δολάρια προς το τέλος του 2025 – και ενδεχομένως τα 4.000 δολάρια στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο χρυσός εξακολουθεί να θεωρείται το υπέρτατο «καταφύγιο» για χώρες και κεντρικές τράπεζες, όχι απλώς ως μέσο αποθήκευσης αξίας, αλλά και ως στρατηγικός μοχλός σε περιόδους κρίσης.

Στοιχεία του World Gold Council,του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ανεξάρτητων οικονομικών ερευνών αποκαλύπτουν ποιες χώρες διατηρούν τα μεγαλύτερα επίσημα αποθέματα χρυσού:

Ηνωμένες Πολιτείες

Με 8.133,5 τόνους, οι ΗΠΑ κατέχουν μακράν τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον κόσμο. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει περίπου το 70% των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων και βρίσκεται αποθηκευμένη κυρίως στο Fort Knox, καθώς και στη Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί νέες αγορές εδώ και δεκαετίες, η δεξαμενή αυτή παραμένει στρατηγικό «μαξιλάρι» για την αμερικανική οικονομία και ενισχύει τη θέση του δολαρίου ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Γερμανία

Η Γερμανία διατηρεί 3.352 τόνους χρυσού, ποσότητα που ισοδυναμεί με το 67% των αποθεμάτων της. Η Bundesbank επαναπάτρισε σημαντικά τμήματα των αποθεμάτων από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, επιδιώκοντας διαφάνεια και έλεγχο σε περιόδους κρίσης.

Η επιλογή αυτή έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, καθώς ο χρυσός για τους Γερμανούς συνδέεται με την προστασία απέναντι στον πληθωρισμό και την οικονομική αστάθεια.

Ιταλία

Με 2.451,8 τόνους, η Ιταλία βρίσκεται στην τρίτη θέση. Η Banca d’Italia θεωρεί τον χρυσό «θεμέλιο εμπιστοσύνης» για την οικονομία, ενώ η χώρα δεν έχει προχωρήσει σε πωλήσεις παρά το υψηλό δημόσιο χρέος.

Η στρατηγική της Ρώμης δείχνει τη σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση σταθερών αποθεμάτων ως εγγύηση απέναντι στις διεθνείς αγορές.

Γαλλία

Η Γαλλία κατέχει 2.437 τόνους χρυσού, που αντιπροσωπεύουν το 66% των αποθεμάτων της. Η Banque de France έχει υιοθετήσει σταθερή πολιτική διατήρησης, θεωρώντας τον χρυσό «τελικό καταφύγιο» απέναντι στις κρίσεις.

Η στάση αυτή υπογραμμίζει την αξία του πολύτιμου μετάλλου για την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής.

Ρωσία

Η Ρωσία μετρά 2.332,7 τόνους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 25% των αποθεμάτων της. Από το 2014 και μετά, η Μόσχα αύξησε τις αγορές χρυσού για να μειώσει την εξάρτηση από το δολάριο.

Η συσσώρευση εντάθηκε μετά τις κυρώσεις του 2022, με τον χρυσό να λειτουργεί ως όπλο οικονομικής άμυνας.

Κίνα

Η Κίνα κατέχει 2.280–2.300 τόνους χρυσού, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως. Η Λαϊκή Τράπεζα ενισχύει συστηματικά τα αποθέματα με στόχο τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση του γουάν ως διεθνούς νομίσματος.

Η πολιτική αυτή συνδέεται με τον εμπορικό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και τη γεωοικονομική της στρατηγική.

Ελβετία

Με 1.040 τόνους, η Ελβετία βρίσκεται στην έβδομη θέση. Η χώρα έχει μακρά παράδοση στη φύλαξη και εμπορία χρυσού, ενώ φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια του κόσμου.

Ο χρυσός αποτελεί για την Ελβετία όχι μόνο κρατικό απόθεμα αλλά και κομβικό στοιχείο της οικονομικής της δραστηριότητας.

Ινδία

Η Ινδία διαθέτει περίπου 877 τόνους χρυσού, ενώ οι πολίτες της είναι από τους μεγαλύτερους ιδιώτες κατόχους στον κόσμο. Για τη Reserve Bank of India, η αύξηση των αποθεμάτων προσφέρει σταθερότητα και διαφοροποίηση, σε μια χώρα όπου ο χρυσός έχει τεράστια κοινωνική και πολιτισμική σημασία.

Ιαπωνία

Με 846 τόνους, η Ιαπωνία κατατάσσεται ένατη. Παρότι ο χρυσός δεν αντιστοιχεί σε τόσο υψηλό ποσοστό αποθεμάτων όσο στην Ευρώπη, η Bank of Japan τον θεωρεί εργαλείο εμπιστοσύνης σε περιόδους αναταραχής, ειδικά σε περιβάλλον αδύναμου γεν και υψηλού χρέους.

Τουρκία

Η Τουρκία διαθέτει 615–625 τόνους, έχοντας υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια μια από τις πιο επιθετικές στρατηγικές αγορών χρυσού.

Η Κεντρική Τράπεζα ενισχύει τα αποθέματα ως άμυνα απέναντι στον πληθωρισμό και την κρίση της λίρας, ενώ για τους πολίτες ο χρυσός παραμένει παραδοσιακό μέσο αποταμίευσης.

Ελλάδα

Η Ελλάδα διατηρεί αποθέματα χρυσού που ανέρχονται περίπου σε 114 τόνους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του World Gold Council και σχετικές αναλύσεις του Visual Capitalist. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 20% των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας, γεγονός που αναδεικνύει τον χρυσό ως κομβικό στρατηγικό στοιχείο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο θεματοφύλακας του μεγαλύτερου μέρους των αποθεμάτων, ενώ τμήμα τους φυλάσσεται και σε διεθνείς αποθήκες, όπως στη Bank of England. Η επιλογή αυτή παρέχει ασφάλεια και πρόσβαση σε διεθνή κέντρα διακανονισμού.

Κύπρος

Η Κύπρος κατέχει περίπου 13 τόνους χρυσού, σύμφωνα με τα στοιχεία του World Gold Council και τις εκτιμήσεις του Trading Economics. Αν και τα αποθέματα αυτά θεωρούνται περιορισμένα σε διεθνές επίπεδο, εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη της κυπριακής οικονομίας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του χρυσού, ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα μικρό αλλά σταθερό ποσοστό των συνολικών αποθεμάτων συναλλάγματος.

Το 2013, κατά την τραπεζική κρίση, συζητήθηκε το ενδεχόμενο πώλησης μέρους των αποθεμάτων, αλλά τελικά η επιλογή αυτή απορρίφθηκε. Έτσι, ο χρυσός παραμένει ως εγγύηση εμπιστοσύνης σε ένα τραπεζικό σύστημα που έχει δοκιμαστεί από σοβαρές αναταράξεις.