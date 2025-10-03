Στις χρυσές λίρες στρέφονται οι Έλληνες – Ρεκόρ τιμών, λίστες αναμονής για ρευστοποίηση

H εκτόξευση της τιμής του χρυσού σε διεθνές επίπεδο έχει ενεργοποιήσει χιλιάδες Έλληνες που ρευστοποιούν χρυσές λίρες, αξιοποιώντας τα ιστορικά υψηλά. Για πολλούς, οι λίρες που «κοιμούνταν» σε συρτάρια και θυρίδες αποτελούν σήμερα το μοναδικό αποκούμπι απέναντι στην ακρίβεια και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής.

Ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις λιρών

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), μόνο στο τρίτο τρίμηνο του 2025, οι ιδιώτες αγόρασαν μόλις 1.714 χρυσές λίρες, ενώ πούλησαν στην Τράπεζα 9.365 λίρες. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις της ΤτΕ προς ιδιώτες έφτασαν τις 5.399 λίρες, την ώρα που οι αγορές της από ιδιώτες εκτοξεύθηκαν στις 32.002 λίρες.

Σε σχέση με το 2024, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί πάνω από 50%, ενώ η τάση δείχνει να επιταχύνεται, καθώς το ραντεβού για συναλλαγή στην Τράπεζα της Ελλάδος χρειάζεται αναμονή τουλάχιστον 15 ημερών.

Οι τιμές – σε ιστορικά υψηλά

Η χρυσή λίρα πωλείται από την Τράπεζα της Ελλάδος στα 876,64 ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς διαμορφώνεται στα 748,18 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης (spread) ξεπερνά τα 128 ευρώ, στοιχείο που επίσης καθορίζει την κερδοφορία για τους ιδιώτες.

Σε διεθνές επίπεδο, η τιμή του χρυσού κινείται κοντά στα 2.500 δολάρια η ουγγιά, επίπεδα-ρεκόρ που αποδίδονται στις γεωπολιτικές εντάσεις, την αβεβαιότητα γύρω από τα επιτόκια της Fed και την αυξημένη ζήτηση από κεντρικές τράπεζες.

Το «οικογενειακό αποκούμπι»

Οι χρυσές λίρες στην Ελλάδα έχουν διαχρονικά συνδεθεί με την έννοια της αποταμίευσης και της ασφάλειας. Από τη δεκαετία του ’50 μέχρι τα μνημόνια και την πανδημία, κάθε κρίση έβγαζε στην επιφάνεια τον «κρυμμένο θησαυρό» των νοικοκυριών. Σήμερα, με την ακρίβεια να ροκανίζει τα εισοδήματα, οι λίρες επιστρατεύονται ξανά για να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Πού γίνονται οι συναλλαγές

Η αγορά και πώληση χρυσών λιρών γίνεται μέσα από δύο επίσημα κανάλια:

Τράπεζα της Ελλάδος, που λειτουργεί με ραντεβού και καταγράφει καθημερινά αυξημένη ζήτηση.

Τράπεζα Πειραιώς, η μοναδική εμπορική τράπεζα που δραστηριοποιείται στη διακίνηση χρυσού, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας.

Τι λένε οι αναλυτές

Ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι, εφόσον συνεχιστεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα και παραμείνουν υψηλά τα επιτόκια, ο χρυσός θα διατηρηθεί σε ισχυρά επίπεδα. Ωστόσο, προειδοποιούν πως οι μεγάλες αυξομειώσεις στην τιμή του μπορεί να φέρουν ανατροπές, γι’ αυτό και συστήνουν στους κατόχους λιρών να σταθμίσουν αν θέλουν ρευστότητα τώρα ή αποταμίευση για το μέλλον.