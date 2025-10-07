Οι Έλληνες… γυρίζουν την πλάτη στη χρυσή λίρα παρά το ράλι του πολύτιμου μετάλλου

Σε ρηχά νερά παραμένει το αγοραστικό ενδιαφέρον των Ελλήνων για χρυσές λίρες, την ώρα που οι πωλητές συνεχίζουν να έχουν το πάνω χέρι στις συναλλαγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι αποταμιευτές και μικροεπενδυτές δεν φαίνεται να παρασύρονται από το εντυπωσιακό ράλι του χρυσού, που έχει εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές σε ιστορικά υψηλά.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους

Μόλις 1.714 χρυσές λίρες αγοράστηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2025, την ώρα που οι πωλητές ρευστοποίησαν 9.365 λίρες. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι η εκρηκτική άνοδος του «βασιλιά των μετάλλων» λειτουργεί περισσότερο ως κίνητρο για πώληση παρά ως ευκαιρία για επενδύσεις.

Το βράδυ της Δευτέρας, η τιμή του χρυσού «άγγιξε» νέο ιστορικό ρεκόρ στα 3.959,10 δολάρια ανά ουγγιά (3.381,53 ευρώ), με τα κέρδη από την αρχή του έτους να διαμορφώνονται στο +50,7% σε δολάριο και +33,8% σε ευρώ.

JUST IN 🚨: Gold hits $4,000 for the first time in history 📈📈 Congrats everyone, we did it 🥳🫂 pic.twitter.com/EhlgSZJAvw — Barchart (@Barchart) October 7, 2025

Αντίστοιχα, η χρυσή λίρα διαπραγματεύθηκε χθες στα 894,49 ευρώ (τιμή πώλησης) και 763,42 ευρώ (τιμή αγοράς), αγγίζοντας επίσης νέα επίπεδα ρεκόρ.

Ποιοι αγοράζουν, ποιοι πουλάνε

Τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τις συναλλαγές μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ουσιαστικά καθορίζει τον «παλμό» της αγοράς. Ωστόσο, ενεργό ρόλο διατηρούν και άλλα δίκτυα, όπως η Τράπεζα Πειραιώς και τα ιδιωτικά γραφεία εμπορίας χρυσού ανά τη χώρα.



Με βάση τις μέσες ημερήσιες τιμές, οι αγοραστές διέθεσαν περίπου 1,35 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, ενώ στο εννεάμηνο του 2025 οι συνολικές αγορές φτάνουν τις 5.399 λίρες, αξίας περίπου 4,1 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι πωλητές ρευστοποίησαν 32.002 λίρες στο ίδιο διάστημα, αποκομίζοντας 20,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,3 εκατ. ευρώ προήλθαν από το τρίτο τρίμηνο.

Με απλά λόγια: στο εννεάμηνο, οι πωλήσεις ήταν σχεδόν έξι φορές περισσότερες από τις αγορές.

Το «φρένο» του spread

Η χαμηλή ζήτηση για λίρες δεν είναι τυχαία. Οφείλεται κυρίως στο μεγάλο spread – τη διαφορά ανάμεσα στις τιμές αγοράς και πώλησης – που επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος .



Το 2002, με την είσοδο του ευρώ, η διαφορά κυμαινόταν γύρω στο 9%. Από το 2009 και μετά υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας κατά την πανδημία ακόμη και στο 44,48%, για να υποχωρήσει στη συνέχεια κοντά στο 20%.



Σήμερα, το spread διαμορφώνεται στο 17,168%, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος αγοράζει λίρες από την Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να περιμένει αύξηση τιμών άνω του 17% απλώς για να αρχίσει να… βγαίνει κερδισμένος.

Το ράλι των τιμών



Η χρυσή λίρα έχει γράψει τη δική της ιστορία ανόδου:

100 ευρώ το 2005

200 ευρώ το 2009

300 ευρώ το 2011

400 ευρώ το 2020

500 ευρώ το 2022

600 ευρώ τον Απρίλιο του 2025

700 ευρώ τον Ιανουάριο

και πάνω από 800 ευρώ στις 3 Σεπτεμβρίου 2025



Με τα σημερινά δεδομένα, η τιμή πώλησης απέχει μόλις 5,5 ευρώ από το ψυχολογικό φράγμα των 900 ευρώ.