Το shutdown «θρέφει» τον χρυσό: Νέο ιστορικό ρεκόρ - Προσω ολοταχώς για τα 4.000 δολάρια/ουγγιά

Η έναρξη της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ την 1η Οκτωβρίου δημιούργησε έντονη αβεβαιότητα στις αγορές, και ο χρυσός έγινε ένας από τους βασικούς αποδέκτες της ζητήσεως ως «ασφαλές καταφύγιο».

Νέα ιστορικά υψηλά – τα νούμερα δεν αφήνουν αμφιβολίες

Η τιμή spot του χρυσού άγγιξε τα 3.875,32 δολάρια ανά ουγγιά — νέο ιστορικό υψηλό.

Οι συμβάσεις μελλοντικής παράδοσης (futures) για τον Δεκέμβριο κατέγραψαν τιμές έως τα 3.887,40 δολάρια/ουγγιά.

Το δολάριο «έπεσε» σε εβδομαδιαία χαμηλά, καθιστώντας τον χρυσό πιο οικονομικό για επενδυτές με άλλα νομίσματα.

Σε ετήσια βάση, η άνοδος του χρυσού υπερβαίνει το +45 %.

Δολάριο σε «πίεση» – ο χρυσός ανταμείβει την αβεβαιότητα

Η υποχώρηση του δολαρίου τόσο λόγω του πολιτικού αδιεξόδου όσο και των αδύναμων μακροοικονομικών στοιχείων, έκανε τον χρυσό πιο ελκυστικό για διεθνείς αγοραστές. Όσο περισσότερο «ποντάρουν» οι επενδυτές στην υποχώρηση του δολαρίου, τόσο αυξάνεται το upside για το πολύτιμο μέταλλο.

Οικονομικά στοιχεία «μούγγα» – η αγορά χωρίς πυξίδα

Με το Bureau of Labor Statistics να αναστέλλει τη δημοσίευση κρίσιμων στοιχείων (όπως η έκθεση για την απασχόληση), οι αγορές μένουν χωρίς πυξίδα.

Αυτό αυξάνει την αβεβαιότητα ως προς τις μελλοντικές κινήσεις της Fed και η αβεβαιότητα είναι «καύσιμο» για τα safe-havens, όπως ο χρυσός .

Η Fed ανάμεσα σε σταυροδρόμι

Με δεδομένη την πίεση στην οικονομία και τις προσδοκίες ότι η Fed μπορεί να αναγκαστεί να μειώσει τα επιτόκια, όλοι κοιτάζουν τις δηλώσεις των αξιωματούχων της. Αν γίνουν « πιο φιλικοί προς τη χαλάρωση », ο χρυσός ενδέχεται να πάρει νέα ώθηση.

Αναλυτές βλέπουν πορεία προς τα 4.000 δολάρια

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω ανοδική πορεία, με τιμές-στόχους πάνω από 4.000 δολάρια/ουγγιά.

Όμως, επισημαίνουν ότι αν το shutdown αποδειχθεί σύντομο ή αν υπάρξει ανατροπή στις προσδοκίες για τα επιτόκια, το ράλι μπορεί να ανακοπεί.

