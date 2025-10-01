ΗΠΑ: Η κυβέρνηση προαναγγέλλει απολύσεις τις επόμενες ημέρες λόγω του shutdown

Στην ανακοίνωση επερχόμενων απολύσεων προχώρησε ο η κυβέρνηση Τραμπ εξαιτίας του shutdown. Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε: «Θα αναγκαστούμε να απολύσουμε ορισμένους υπαλλήλους αν το shutdown συνεχιστεί».



«Δεν μας αρέσει αυτό», σημείωσε ο Βανς σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο. «Δεν θέλουμε απαραίτητα να το κάνουμε, αλλά θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι βασικές υπηρεσίες για τον αμερικανικό λαό».



Όταν ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση Τραμπ προβλέπει απολύσεις, ενώ προηγούμενες διακοπές λειτουργίας δεν οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, ο Vance απάντησε: «Δεν έχουμε λάβει τελικές αποφάσεις».



Ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Russell Vought, δήλωσε στους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα προχωρήσει σε περικοπές προσωπικού μεταξύ των ομοσπονδιακών υπαλλήλων σε μία ή δύο ημέρες, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.



Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ότι αναμένει οι απολύσεις να ξεκινήσουν «πολύ σύντομα», πιθανώς εντός «δύο ημερών».

Πόσο θα διαρκέσει

Οι γερουσιαστές θα απουσιάζουν από την πόλη μέχρι την Παρασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι τότε — αν και πιθανότατα για περισσότερο, καθώς η λύση στο αδιέξοδο σχετικά με τη χρηματοδότηση παραμένει ασαφής.

Οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Γερουσία επιτρέπουν στα μέλη να εγκαταλείψουν την Ουάσινγκτον για να γιορτάσουν το Γιομ Κιπούρ, με τη Γερουσία να διακόπτει τις ψηφοφορίες την Πέμπτη, ενώ αναμένονται περισσότερες ψηφοφορίες την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων επίσης δεν συνεδριάζει και θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα.