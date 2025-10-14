Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος «έκοψε» τον Τζέι Ντι Βανς - Η έντονη ενόχληση και το απότομο «ευχαριστώ»

Με έναν... ασυνήθιστο τρόπο ολοκληρώθηκε η ζωντανή συνέντευξη του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς στην εκπομπή This Week του ABC News και στον παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλο.

Ο Στεφανόπουλος – ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτερος σύμβουλος και διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου επί προεδρίας του Μπιλ Κλίντον – πίεσε τον Βανς να απαντήσει σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, γνωστός και ως «τσάρος των συνόρων», Τομ Χόμαν, ηχογραφήθηκε από το FBI τον Σεπτέμβριο του 2024, να δέχεται 50.000 δολάρια σε μετρητά μέσα σε μια σακούλα από γνωστή αλυσίδα εστιατορίων, κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης. Επικαλέστηκε μάλιστα σχετικό ρεπορτάζ του MSNBC.



Ο Βανς αρνήθηκε κατηγορηματικά τα στοιχεία, χαρακτηρίζοντάς τα «fake σκάνδαλο» και κατηγόρησε τον παρουσιαστή ότι «υποβαθμίζει τη δημοσιογραφία και χάνει την αξιοπιστία του».



«Δεν ξέρω για ποια κασέτα μιλάτε, Τζορτζ. Είδα κάποια δημοσιεύματα, αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Τομ Χόμαν έκανε κάτι παράνομο. Και ιδού γιατί ολοένα και λιγότεροι βλέπουν την εκπομπή σας», είπε ο Βανς, καλώντας τον Στεφανόπουλο να εστιάσει σε «πραγματικά ζητήματα» αντί να «κυνηγά αριστερίστικα φαντάσματα».

Στο σημείο εκείνο, ο Στεφανόπουλος αντέδρασε έντονα λέγοντας: «Δεν πρόκειται για περίεργο αριστερίστικο σενάριο. Έκανα μια ευθεία ερώτηση: δέχτηκε ή όχι 50.000 δολάρια, όπως ακούγεται σε ηχογράφηση του FBI;». Όταν ο Βανς δεν έδωσε σαφή απάντηση, ο παρουσιαστής τον διέκοψε απότομα, κλείνοντας τη σύνδεση: «Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας».

Peace in the Middle East? China threatening critical supply chains? Government shutdown?



George S doesn’t care about that. He’s here to focus on the real story: a fake scandal involving Tom Homan. https://t.co/LuIFo3QSTi — JD Vance (@JDVance) October 12, 2025

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αντιπαράθεση σημειώθηκε περίπου έναν μήνα μετά την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να κλείσει οριστικά την υπόθεση, καταλήγοντας –όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς– ότι «δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη ένδειξη εγκληματικής πράξης».



Ο Λευκός Οίκος είχε καταγγείλει τότε την έρευνα ως «πολιτικά υποκινούμενη», ενώ εκπρόσωποι της κυβέρνησης Τραμπ έκαναν λόγο για «απόπειρα παγίδευσης» του Χόμαν.

