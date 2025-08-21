Ουάσιγκτον: Άγριο γιουχάρισμα στον Τζέι Ντι Βανς ενώ... μοίραζε μπέργκερ σε εθνοφρουρούς - Βίντεο

Έντονες αποδοκιμασίες δέχτηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον στην οποία μοίραζε γεύματα με χάμπουργκερ σε μέλη της αμερικανικής εθνοφρουράς, το απόγευμα της Τετάρτης (20/8).

Ο Βανς συνάντησε τους εθνοφρουρούς μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο εστιατόριο Shake Shack, μέσα στο Union Station, τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον.

Φωτό: Reuters

«Εκτιμούμε όλα όσα κάνετε», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και δήλωσε: «Επαναφέραμε τον νόμο και την τάξη». Τους δύο άνδρες συνόδευε επίσης ο αναπληρωτής διευθυντής προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ένα πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το χώρο φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον» και «Από την Ουάσινγκτον μέχρι την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα».

Κάποιοι εκτόξευσαν επίσης βρισιές εναντίον του Τζέι Ντι Βανς την ώρα που οι τρεις άνδρες της αμερικανικής ηγεσίας μπήκαν στο χώρο και καθώς προσπαθούσαν να μιλήσουν με δημοσιογράφους.

Φωτό: Reuters

Πάντως, το επεισόδιο δεν πήρε έκταση.

Όταν ρωτήθηκε γιατί τα στρατεύματα βρίσκονταν στον σταθμό αντί για μέρη της πόλης όπου τα ποσοστά εγκληματικότητας ήταν στατιστικά υψηλότερα, ο Βανς απάντησε ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός ότι είχε κατακλυστεί από «αλήτες, ναρκομανείς, χρόνια άστεγους και ψυχικά ασθενείς» και ότι οι επισκέπτες δεν ένιωθαν ασφαλείς.

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με τον Guardian, την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ ομοσπονδιοποίησε το τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της πόλης και έδωσε εντολή στον Αμερικανό υπουργό Άμυνας να κινητοποιήσει στρατεύματα της Εθνοφρουράς, ισχυριζόμενος ότι καταπολεμά «το έγκλημα, την αιματοχυσία, την χαοτική βία και την εξαθλίωση» στην «άνομη» πρωτεύουσα του έθνους.

Εκτός από το Union Station, στρατεύματα έχουν επίσης αναπτυχθεί σε περιοχές του κέντρου της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του National Mall και στάσεων του μετρό.