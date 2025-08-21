Ο Τραμπ βγαίνει στους δρόμους της Ουάσιγκτον: Λέει ότι θα κάνει περιπολία με στρατό κι αστυνομία
Η δήλωση του Τραμπ έρχεται μετά τις έντονες αποδοκιμασίες που αντιμετώπισε ο Τζέι Ντι Βανς.
Τους δρόμους σκοπεύει να «πάρει» ο Αμερικανός πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να περιπολήσει στην Ουάσιγκτον μαζί με τον στρατό και την αστυνομία.
Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του την Πέμπτη: «Θα βγω έξω απόψε, νομίζω, με την αστυνομία και, φυσικά, με τον στρατό».
Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες για το βράδυ βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση.
Με φόντο τις αποδοκιμασίες στον Βανς
Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη από τότε που ο πρόεδρος διέταξε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναλάβει τον έλεγχο του αστυνομικού τμήματος της πόλης νωρίτερα αυτό το μήνα. Και ακολουθεί μια άλλη οργανωμένη εκδήλωση με επίκεντρο την ανάληψη της εξουσίας στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, όταν ο αντιπρόεδρος JD Vance επισκέφθηκε ένα Shake Shack στο Union Station την ώρα του μεσημεριανού γεύματος για να ευχαριστήσει τα μέλη της Εθνοφρουράς που έχουν αποσταλεί στην πόλη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Vance συχνά δεν ακουγόταν λόγω των διαδηλωτών, καθώς εμφανίστηκε μαζί με τον υπουργό Άμυνας Pete Hegseth και τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Stephen Miller. Αποκλεισμένοι από τον δεύτερο όροφο όπου γινόταν το γεύμα των φρουρών, οι διαδηλωτές φώναζαν δυνατά «ντροπή», «αυτή είναι η πόλη μας» και «θέλουμε το στρατό έξω από τους δρόμους μας».