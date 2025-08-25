Ο Τραμπ υπογράφει προεδρικό διάταγμα για τις αποφυλακίσεις με εγγύηση στην Ουάσιγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υπογράψει προεδρικό διάταγμα σήμερα Δευτέρα (25/8) το οποίο στοχεύει στην κατάργηση της «εγγύησης χωρίς μετρητά» για τους συλληφθέντες υπόπτους στην Ουάσιγκτον. Αυτό αποτελεί ακόμα μία ενέργεια στην ομοσπονδιακή κατάληψη της εξουσίας της πρωτεύουσας από τον Τραμπ, η οποία έχει φέρει χιλιάδες ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες της Εθνοφρουράς στους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με την εγγύηση χωρίς μετρητά που ίσχυε έως σήμερα, ένας ύποπτος δεν χρειαζόταν να πληρώσει χρήματα για να αφεθεί ελεύθερος πριν από τη δίκη του. Ο Τραμπ μας έδωσε μια γεύση για τον τερματισμό της εγγύησης χωρίς μετρητά στην Ουάσιγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Όταν ανακοίνωσε την απόφαση του να μετατρέψει την αστυνομική δύναμη της Ουάσιγκτον σε ομοσπονδιακή αρμοδιότητα, χαρακτήρισε την πολιτική που είχαν ακολουθήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις ως «καταστροφική». Οι αναλυτές λένε ότι αυτοί του οι ισχυρισμοί δεν υποστηρίζονται από τα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας, τα οποία δείχνουν ότι ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό κατηγορουμένων συλλαμβάνονται για βίαια εγκλήματα εν αναμονή της δίκης.

Με το πιστόλι στον κρόταφο η αστυνομία της Ουάσιγκτον

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το προεδρικό διάταγμα αυτό θα μπορούσε να απειλήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ή τις εγκρίσεις έργων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση για την Ουάσιγκτον, εάν η αστυνομία δεν τερματίσει την πολιτική της «εγγύησης χωρίς μετρητά». Το προεδρικό διάταγμα θα ζητήσει από τις αρχές επιβολής του νόμου να «εργαστούν για να διασφαλίσουν» ότι οι συλληφθέντες θα τεθούν υπό ομοσπονδιακή και όχι τοπική κράτηση, δήλωσε ο βοηθός του Λευκού Οίκου.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν ότι οι ομοσπονδιακοί δικαστές είναι πιο πιθανό να θέσουν υπό κράτηση υπόπτους για εγκλήματα πριν από τη δίκη. Σύμφωνα με τη νομοθεσία σήμερα, όσοι κρατούνται από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους επιβολής του νόμου στην Ουάσιγκτον βρίσκονται υπό ομοσπονδιακή κράτηση. Όσοι συλλαμβάνονται από το Τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας θα βρίσκονται πλέον υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Τι ίσχυε στο παρελθόν με τις εγγυήσεις

Η Ουάσιγκτον κατάργησε σε μεγάλο βαθμό την εγγύηση μετρητών τη δεκαετία του 1990. Σύμφωνα με την πολιτική της πόλης, ένας δικαστής αξιολογεί εάν ένας κατηγορούμενος πρέπει να αποφυλακιστεί με βάση τον κίνδυνο να μην εμφανιστεί στη δίκη. Το Ιλινόις έχει επίσης καταργήσει την εγγύηση μετρητών. Ορισμένες άλλες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, της Καλιφόρνια και του Νιου Τζέρσεϊ, την έχουν μειώσει.

Οι υποστηρικτές της εγγύησης μετρητών λένε ότι δίνει οικονομικά κίνητρα στους κατηγορούμενους να εμφανιστούν στη δίκη και ότι η άδεια κυκλοφορίας τους αποτελεί απειλή για τους κατοίκους. Οι επικριτές της εγγύησης μετρητών λένε ότι επηρεάζει άδικα τα άτομα με χαμηλό εισόδημα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν την εγγύηση. Επισημαίνουν επίσης μελέτες που δείχνουν μικρή συσχέτιση μεταξύ της εγγύησης χωρίς μετρητά και της αύξησης της εγκληματικότητας.

Το ζήτημα της εγγύησης με μετρητά αναδείχθηκε ως σημείο ανάφλεξης στην προεδρική κούρσα του 2024, όταν ο Τραμπ υποσχέθηκε μια αυστηρή προσέγγιση κατά του εγκλήματος και δεσμεύτηκε να στοχεύσει στην εγγύηση χωρίς μετρητά μια πρακτική που απεχθάνονταν εδώ και καιρό οι συντηρητικοί και υιοθετούνταν από τους φιλελεύθερους.

«Όταν επανεκλεγώ, θα καταπολεμήσω τις αριστερές δικαιοδοσίες που αρνούνται να διώξουν επικίνδυνους εγκληματίες και αφήνουν ελεύθερους βίαιους κακοποιούς με εγγύηση χωρίς μετρητά», είχε πει ο Τραμπ.