Κίνηση «βόμβα» από Τραμπ: Απομάκρυνε τη Λίζα Κουκ από τη διοίκηση της Fed

Σε μία αιφνιδιαστική κίνηση ο Ντόναλντ Τραμπ καρατόμησε τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Λίζα Κουκ, με αφορμή κατηγορίες περί απάτης σχετικά με στεγαστικά δάνεια.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ολόκληρη την επιστολή απομάκρυνσής της.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η απόλυση της Λίζα Κουκ ήταν συνταγματική, ακόμα και αν αυτό προκαλέσει ερωτήματα για τον έλεγχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ως ανεξάρτητου φορέα. Στην επιστολή του ανέφερε ότι η εκτελεστική εξουσία έχει καθήκον να διασφαλίσει την πιστή εφαρμογή των νόμων των ΗΠΑ και ότι η απομάκρυνση της Κουκ ήταν αναγκαία λόγω της παραπλανητικής και ενδεχομένως εγκληματικής συμπεριφοράς της.

Σημειώνεται πως η επίσημη αιτία για την απόλυση ήταν οι κατηγορίες περί απάτης σχετικά με στεγαστικά δάνεια. Συγκεκριμένα, η Κουκ φέρεται να δήλωσε δύο κύριες κατοικίες – μία στο Ανν Άρμπορ του Μίσιγκαν και μία στην Ατλάντα – το 2021, για να πάρει καλύτερους όρους υποθήκης.

Η απομάκρυνση της διοικήτριας της τράπεζας είναι το πρώτο περιστατικό στην 111ετή ιστορία της κεντρικής τράπεζας που πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνει μέλος του διοικητικού της συμβουλίου.

Η Λίζα Κουκ / Φωτ.: Reuters

Αντιδράσεις και υποστήριξη από τους Δημοκρατικούς

Λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση της απόλυσης, η Κουκ είχε δηλώσει ότι δεν θα αποχωρούσε από το επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Fed, παρά τις πιέσεις του Τραμπ για την παραίτησή της.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να εξαναγκαστώ να παραιτηθώ από τη θέση μου λόγω ερωτημάτων που τέθηκαν σε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο. Έχω, ωστόσο, την πρόθεση να αντιμετωπίσω σοβαρά οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με το οικονομικό μου παρελθόν, ως μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και γι’ αυτό προετοιμάζομαι να συγκεντρώσω όλα τα απαραίτητα στοιχεία», είχε δηλώσει.

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την Κουκ, ενισχύοντας την πολιτική διάσταση της διαμάχης.

Οι επιπτώσεις για τη Fed

Η απομάκρυνση της Κουκ θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να διορίσει έναν νέο αξιωματούχο στην Fed, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την πολιτική της Τράπεζας όσον αφορά τα επιτόκια. Ο Τραμπ έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να διορίσει αξιωματούχους που θα υποστηρίξουν τη μείωση των επιτοκίων, κάτι που ενδέχεται να διαφοροποιήσει την οικονομική πολιτική των ΗΠΑ.

Η απόλυση της Λίζα Κουκ αναμένεται να προκαλέσει νομικές αμφισβητήσεις και ίσως οδηγήσει σε παραμονή στη θέση της μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές εντάσεις για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και τη σχέση της με την εκτελεστική εξουσία.