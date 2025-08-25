Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ θέλει να «βαπτίσει» σε «υπουργείο Πολέμου» το Πεντάγωνο

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να διατείνεται ότι είναι ειρηνοποιός ή έστω να προσπαθεί να πλασαριστεί ως ειρηνοποιός, ωστόσο η σκέψη που αποκάλυψε ότι θέλει να μετονομάσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το προφίλ ενός πολιτικού που θέλει διακαώς να βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα (25/8) ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι η κυβέρνησή του τις επόμενες ημέρες πιθανότατα θα αλλάξει το όνομα του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου (Department of War).

«Όταν κερδίσαμε τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ονομαζόταν υπουργείο Πολέμου. Και για μένα, αυτό είναι πραγματικά», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ. «Όλοι χαίρονται που είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου. Τότε το αλλάξαμε σε υπουργείο Άμυνας».

"I don't want to be defense only. We want offense too" -- Trump says he wants to change the name of the Department of Defense back to the Department of War pic.twitter.com/7TMVbRUIYs — Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2025

Υπουργείο Πολέμου υπήρχε στις ΗΠΑ από το 1789 έως το 1947, όταν η κυβέρνηση Τρούμαν το διαχώρισε σε υπουργεία για τον Στρατό και την Πολεμική Αεροπορία που ένωσε με το τότε ανεξάρτητο υπουργείο Πολεμικού Ναυτικού, όλα κάτω από την ομπρέλα του υπουργείου Άμυνας.

Ο Τρούμαν σκόπευε με την αλλαγή του ονόματος να δώσει στον αρχηγό του Πενταγώνου περισσότερο συγκεντρωτικές εξουσίες επί των ξεχωριστών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, ειδικά του Ναυτικού, αναφέρει το Politico.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει το «πολεμικό ήθος» του υπουργείου, έχουν επανειλημμένα εκφράσει τη λύπη τους για την αλλαγή ονόματος.

Εξάλλου ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τον Χέγκσεθ «υπουργό Πολέμου» στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας ότι η πολιτική ορθότητα επέβαλε την αλλαγή.

Αν και ο Τραμπ υπονόησε ότι η αλλαγή ονόματος είναι επικείμενη, το Πεντάγωνο πιθανόν θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος.