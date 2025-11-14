ΗΠΑ: Το Υπ. Άμυνας έγινε «Υπουργείο Πολέμου» και με τη «βούλα» - Ο Πιτ Χέγκσεθ βίδωσε την πινακίδα

Τίτλοι τέλους για το «Υπουργείο Άμυνας». Νέα εποχή για το «Υπουργείο Πολέμου». Σε μια συμβολική κίνηση, ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, βίδωσε τη νέα πινακίδα στην είσοδο του Πενταγώνου σηματοδοτώντας, όπως είπε, μια νέα εποχή για την αμερικανική στρατιωτική υπηρεσία.

Το προσωπικό των εγκαταστάσεων αφαίρεσε τις παλιές επιγραφές από δύο εισόδους του κτιρίου την Πέμπτη (13/11) και τις αντικατέστησε με νέες πλάκες, που φέρουν το νέο όνομα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, που ηγείται των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ: «Υπουργείο Πολέμου».

Μία από αυτές τις νέες επιγραφές τοποθετήθηκε στην είσοδο από τη μεριά του ποταμού, η οποία βλέπει στον ποταμό Ποτόμακ και αποτελεί την κύρια είσοδο του Πενταγώνου. Εκεί ο Υπουργός Πολέμου (πλέον) Πιτ Χέγκσεθ υποδέχεται τους ομολόγους του από χώρες-εταίρους και συμμάχους, καθώς και άλλους αξιωματούχους και διακεκριμένους επισκέπτες.

«Καλώς ήρθατε στο υπουργείο Πολέμου», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Χ, συνοδεύοντας το βίντεο που δείχνει τον Χέγκσεθ να βιδώνει τη νέα πινακίδα -«υπουργείο Πολέμου»- στον τοίχο. Πρόκειται για χάλκινες πλάκες με διαστάσεις περίπου 9 επί 9 εκατοστά και βάρος περίπου 40 κιλά.

«Θέλαμε να αντικαταστήσουμε τις παλιές πινακίδες, γιατί θέλουμε όλοι όσοι περνούν από αυτήν την πόρτα να καταλάβουν ότι είμαστε απολύτως σοβαροί σχετικά με την αλλαγή του ονόματος αυτής της υπηρεσίας», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Αγαπάμε όλα όσα εκπροσωπούσε το υπουργείο Άμυνας», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Αλλά αυτή είναι μια νέα εποχή του υπουργείου Πολέμου που επικεντρώνεται στη νίκη στους πολέμους… και στο να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η αποστολή και ότι τα στρατεύματα στέλνονται εκεί για να επιτύχουν και να νικήσουν».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με στόχο τη μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, δηλώνοντας ότι θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο για να καταστεί επίσημη η αλλαγή.

Δείτε βίντεο: