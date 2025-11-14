Όλα ανοιχτά από τον Τζέι Ντι Βανς: «Θα συζητήσω με τον Τραμπ το ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028»

Για πρώτη φορά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, παραδέχτηκε ότι έχει σκεφτεί την πιθανότητα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία ως διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ το 2028 και μάλιστα σκοπεύει να συζητήσει με ειλικρίνεια το θέμα με τον προϊστάμενό του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.



«Θα έλεγα ότι έχω σκεφτεί πώς θα είναι η κατάσταση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σίγουρα», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Sean Hannity του Fox News. «Αλλά κάθε φορά που το σκέφτομαι, προσπαθώ να το βγάλω από το μυαλό μου και να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι ο αμερικανικός λαός με εξέλεξε για να κάνω μια δουλειά αυτή τη στιγμή και η δουλειά μου είναι να την κάνω».

«Θέλω πραγματικά να κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί αν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν την εξουσία, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν πολλά από τα σπουδαία πράγματα που έχει κάνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους δέκα μήνες», συνέχισε ο αντιπρόεδρος. Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές και μετά θα καθίσω με τον πρόεδρο και θα του μιλήσω για αυτό.

Με τον Τραμπ να μην μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία λόγω του νόμου, ο ίδιος είπε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Άπω Ανατολή τον περασμένο μήνα ότι ο Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα ήταν ένα αχτύπητο δίδυμο.