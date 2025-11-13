Συγγνώμη από τον Τραμπ ζήτησε το BBC αλλά δεν δέχεται να πληρώσει αποζημίωση

Συγγνώμη από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε το βρετανικό δημόσιο κανάλι BBC για παραποίηση εικόνων που έκανε στο Panorama στο οποίο μονταρίστηκαν τμήματα μιας ομιλίας του, αλλά απέρριψε το αίτημά του για αποζημίωση. Δεσμεύτηκε μάλιστα να μην ξαναπροβάλλει το εν λόγω πρόγραμμα.

Οι δικηγόροι του Τραμπ είχαν απειλήσει να μηνύσουν το BBC για 1 δισεκατομμύριο δολάρια (759 εκατομμύρια λίρες) ως αποζημίωση, εκτός αν η εταιρεία ανακαλέσει, ζητήσει συγγνώμη και τον αποζημιώσει.

Η συγγνώμη έρχεται μετά την αποκάλυψη ενός δεύτερου παρόμοια επεξεργασμένου κλιπ, που μεταδόθηκε στο Newsnight το 2022, από την Daily Telegraph.

Ένας εκπρόσωπος του BBC δήλωσε «Οι δικηγόροι του BBC απέστειλαν επιστολή στη νομική ομάδα του Προέδρου Τραμπ ως απάντηση στο αίτημά τους. Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, έστειλε ξεχωριστά προσωπική επιστολή στον Λευκό Οίκο, διευκρινίζοντας στον Πρόεδρο Τραμπ ότι αυτός και η εταιρεία λυπούνται για την επεξεργασία της ομιλίας του προέδρου στις 6 Ιανουαρίου 2021, η οποία παρουσιάστηκε στην εκπομπή. Το BBC δεν σχεδιάζει να μεταδώσει ξανά το ντοκιμαντέρ "Trump: A Second Chance?" σε καμία πλατφόρμα του. Εκφράζουμε ειλικρινά τη λύπη μας για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε το βίντεο, διαφωνούμε όμως κάθετα ότι υπάρχει βάση για αγωγή δυσφήμισης».



Τι έγινε στην επίμαχη εκπομπή

Η συγκεκριμένη εκπομπή του BBC Panorama μεταδόθηκε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ, το 2024. Μεταξύ άλλων, προβλήθηκαν αποσπάσματα από μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Έτσι όπως έγινε το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ, από εκείνη την ταραγμένη ημέρα, εμφανιζόταν να λέει στους στους υποστηρικτές του ότι θα πρέπει «να βαδίσουν στο Καπιτώλιο» και «να πολεμήσουν κολασμένα».

Τα λόγια αυτά προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα της ομιλίας του με διαφορά σχεδόν μίας ώρας, όμως εμφανίστηκαν σαν να έλεγε το ένα μετά το άλλο. Δεν περιλαμβανόταν απόσπασμα στο οποίο ο Τραμπ έλεγε ότι ήθελε οι υποστηρικτές του «να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά».

Στην αναφορά του, ο Πρέσκοτ σημειώνει: «Ήταν εντελώς παραπλανητικό να μοντάρουμε το απόσπασμα με τον τρόπο που το μετέδωσε το Panorama. Το γεγονός ότι [ο Τραμπ] δεν προέτρεψε ρητά τους υποστηρικτές του να κατέβουν και να πολεμήσουν στο Καπιτώλιο ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν υπήρχαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για υποκίνηση σε ταραχές».

Ο Πρέσκοτ κατηγόρησε τo BBC για «σοβαρή και συστημική» προκατάληψη στα ρεπορτάζ της.