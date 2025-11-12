Μπορεί ο Τραμπ να κάνει αγωγή 1 δισ. δολαρίων στο BBC και τι περιθώρια έχει να κερδίσει;

Την «υποχρέωσή» του να ασκήσει αγωγή στο BBC εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αποκάλυψη ότι το βρετανικό δίκτυο είχε μοντάρει ομιλία του το 2021 παραποιώντας το νόημά της, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και παραιτήσεις από την ηγεσία του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής BBC Panorama, μεταδόθηκαν αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν την επίθεσή τους στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Τα αποσπάσματα είχαν μονταριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι ο Τραμπ -ο οποίος απέδιδε τότε την ήττα του στις εκλογές σε νοθεία- παρακινούσε τους οπαδούς του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως έχει την «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, διότι το βρετανικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης παρουσίασε μονταρισμένα με κατ’ αυτόν παραπλανητικό τρόπο αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο.

«Εξαπάτησαν το κοινό και το έχουν παραδεχτεί», είπε ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News. «Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, όσον αφορά την αγωγή στο BBC.

Σημειώνεται ότι ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή, μέσω νομικών εκπροσώπων, στο BBC μέσω της οποίας απαιτεί από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό να προχωρήσει σε «πλήρη και δίκαιη ανάκληση του ντοκιμαντέρ», σε συγγνώμη και σε μια κατάλληλη αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε. Διαφορετικά, σύμφωνα με την επιστολή, το BBC θα αντιμετωπίσει αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε συγγνώμη για το συγκεκριμένο «σφάλμα κρίσης» -όπως το αποκάλεσε- ενώ το BBC ανέφερε ότι μελετά την επιστολή Τραμπ.

Το πρακτορείο Reuters εξετάζει το πώς θα μπορούσε να γίνει πράξη η απειλή του Αμερικανού προέδρου, το αν είναι δόκιμη μια τέτοια οικονομική απαίτηση, όπως και τα νομικά επιχειρήματα που θα μπορούσε να προτάξει η κάθε πλευρά.

Μπορεί ο Τραμπ να μηνύσει το BBC στις ΗΠΑ;

Οι νομικοί εκπρόσωποι του Τραμπ ανέφεραν στην επιστολή ότι η αγωγή θα μπορούσε να υποβληθεί στη Φλόριντα, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τη νόμιμη κατοικία του.

Ένα βασικό ερώτημα θα ήταν αν το BBC έχει επιδιώξει ενεργά να εδραιώσει την παρουσία του στη Φλόριντα και αν οι άνθρωποι στην αμερικανική πολιτεία παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ και ένιωσαν εξαπατημένοι από αυτό, ανέφεραν νομικοί εμπειρογνώμονες.

Φωτό: Reuters

Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να είναι κρίσιμοι όταν ένα δικαστήριο εξετάζει εάν έχει δικαιοδοσία για την υπόθεση.

Το ντοκιμαντέρ δεν μεταδόθηκε στις ΗΠΑ, αλλά ήταν διαθέσιμο μέχρι πρόσφατα στην πλατφόρμα διαδικτυακής μετάδοσης του BBC.

Πάντως το BBC έχει γραφεία στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη και έχει μηνυθεί στο παρελθόν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, δεν αμφισβήτησε τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Φλόριντα, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Εάν ένα δικαστήριο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει δικαιοδοσία, η υπόθεση θα μπορούσε να απορριφθεί γρήγορα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να υποβάλει την αγωγή του στο Λονδίνο. Καθώς το επεισόδιο του BBC Panorama μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 28 Οκτωβρίου 2024, ο Τραμπ έχασε την ευκαιρία να υποβάλει αγωγή για δυσφήμιση στο Λονδίνο, καθώς εκεί η προθεσμία είναι ένα έτος. Στη Φλόριντα η παραγραφή είναι δύο χρόνια, επομένως δεν έχει παραγραφεί, και το περιεχόμενο του BBC είναι διαθέσιμο μέσω του BBC.com στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει επίσης η υπηρεσία streaming BBC Select.

Τι πρέπει να αποδείξει ο Τραμπ

Τα δημόσια πρόσωπα στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια σε υποθέσεις δυσφήμισης.

Εκτός από το να αποδείξουν ότι μια δήλωση ήταν ψευδής και δυσφημιστική, πρέπει να αποδείξουν ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι η δήλωση ήταν ψευδής ή ότι αγνόησε απερίσκεπτα την αλήθεια.

O πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ (Photo by Danny Lawson/PA Images via Getty Images)

Κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας γνωστής ως «ανακάλυψη», οι δικηγόροι του Τραμπ πιθανότατα θα ρωτούσαν το BBC εάν υπάρχουν εσωτερικές επικοινωνίες που δείχνουν ότι αγνοήθηκαν οι προειδοποιητικές σημαίες ή ότι οι δημοσιογράφοι του BBC σκόπευαν να παραπλανήσουν τους τηλεθεατές, ανέφεραν νομικοί εμπειρογνώμονες στο Reuters.

Οι ίδιοι τόνισαν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να βασιστεί σε ένα εσωτερικό υπόμνημα του BBC, γραμμένο από έναν σύμβουλο δεοντολογίας και προτύπων, το οποίο έθεσε ανησυχίες για συστημική προκατάληψη στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό υπέρ της πολιτικής της Αριστεράς. Η κριτική του υπομνήματος για τo μοντάζ στην επίμαχη εκπομπή θα μπορούσε να ενισχύσει το επιχείρημα του Τραμπ ότι το BBC ενήργησε κακόβουλα.

Τι θα μπορούσε να επικαλεστεί το BBC

Η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ εγγυάται το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και παρέχει στον Τύπο μερικές από τις ισχυρότερες νομικές προστασίες στον κόσμο κατά των ισχυρισμών για δυσφήμιση.

Το BBC θα είχε αυτές τις προστασίες σε οποιοδήποτε δικαστήριο των ΗΠΑ. Ειδικότερα στη Φλόριντα, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μπορούσε να βασιστεί σε έναν νόμο της πολιτείας που επιτρέπει στους εναγόμενους να απορρίπτουν γρήγορα αγωγές για δυσφήμιση, οι οποίες δεν έχουν βάση ή ασκούνται ως αντίποινα κατά του νομικά προστατευόμενου λόγου.

Φωτό: Reuters

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το ντοκιμαντέρ ήταν ουσιαστικά αληθές και ότι οι αποφάσεις επεξεργασίας του δεν δημιούργησαν ψευδή εντύπωση, σημείωσαν νομικοί εμπειρογνώμονες. Θα μπορούσε επίσης να ισχυριστεί ότι το πρόγραμμα δεν έβλαψε τη φήμη του Τραμπ.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει δηλώσει ότι του προκάλεσε «συντριπτική ζημία στη φήμη» και «οικονομική ζημία».

Μπορεί ο Τραμπ να διεκδικήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια;

Ένας άλλος «καλός» λόγος για να μην υποβάλει ο Τραμπ την αγωγή του στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι εκεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης για δυσφήμιση είναι περίπου 350.000 λίρες (469.735,00 δολάρια), αν και στην πράξη σπάνια προσεγγίζεται αυτό το ποσό. Στις ΗΠΑ, οι αποζημιώσεις έχουν φτάσει τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 1 δισεκατομμύριο δολάρια αποτελεί σημείο εκκίνησης και δεν είναι ασυνήθιστο για τους Αμερικανούς ενάγοντες να υποβάλλουν εξωφρενικές αξιώσεις αποζημίωσης ως παιχνίδι μόχλευσης ή ως αρχική προσφορά για συνομιλίες διακανονισμού.

Οι αποζημιώσεις θα αποφασιστούν τελικά από τον δικαστή ή τους ενόρκους.

Εάν ο Τραμπ κάνει αγωγή για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, δεν θα είναι η πρώτη φορά που ζητά τεράστιες αποζημιώσεις από μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέβαλε αγωγή ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά του CBS το 2024 για αυτό που χαρακτήρισε «παραπλανητική επεξεργασία» μιας συνέντευξης με την αντίπαλό του Καμάλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές του 2024. Η αγωγή αυτή τελικά διευθετήθηκε για 16 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Ιούλιο ο Τραμπ μήνυσε την Wall Street Journal για 10 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα άρθρο σχετικά με τους δεσμούς του με τον αποθανόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν. Η WSJ αρνείται ότι έχει διαπράξει αδίκημα και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στη δικαιοσύνη.