Ο Τραμπ… ψέκασε τον Αλ Σάρα και υπουργούς του - Ποιο άρωμα επέλεξε, πόσο κοστίζει

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στον Λευκό τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα Οίκο. Ο Αλ Σάρα έγινε ο πρώτος ηγέτης της Συρίας που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, από το 1946, όταν η χώρα έγινε ανεξάρτητη.

Οι δύο ηγέτες είχαν σύντομη κατ’ ιδίαν συζήτηση σε θερμό κλίμα, προτού ο Σύρος πρόεδρος αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. Λίγο πριν τη λήξη της συνάντησης, ωστόσο, ένα στιγμιότυπο τράβηξε τα βλέμματα.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφεται η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει στον Αλ Σάρα ένα ιδιαίτερο δώρο – το άρωμα με την ονομασία «Victory 45-47», το οποίο ο ίδιος λάνσαρε τον περασμένο Ιούλιο προς τιμήν των δύο θητειών του ως προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο αφού αρωματίστηκε πρώτα ο ίδιος στη συνέχεια αρωμάτισε και τον πρόεδρο της Συρίας όπως επίσης και τους υπουργούς του. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος θέλοντας να δείξει την γενναιοδωρία του πρόσφερε στον Αλ Σάρα και ένα ακόμα άρωμα ενημερώνοντάς τον πώς πρόκειται για την γυναικεία έκδοση, το οποίο προορίζεται για τη σύζυγό του Σύριου προέδρου.

Πόσο κοστίζουν τα αρώματα «Victory 45-47»

Αξίζει να σημειωθεί πως τα αρώματα «Victory 45-47» πωλούνται στην... προνομιακή τιμή των 249 δολαρίων το ένα. Διατίθενται σε δύο εκδόσεις, «iconic» και «limited», και είναι τα τελευταία σε μία σειρά αρωμάτων με την υπογραφή Τραμπ. Οι αριθμοί που φέρουν φυσικά και δεν είναι τυχαίοι καθώς παραπέμπουν στις προεδρικές του θητείες.

Το γυναικείο άρωμα προωθείται ως συνώνυμο «αυτοπεποίθησης, ομορφιάς και ασταμάτητης αποφασιστικότητας», ενώ η ανδρική έκδοση διαφημίζεται «για άνδρες που ηγούνται με δύναμη, αυτοπεποίθηση και στόχο».

Τα αρώματα είναι η τελευταία προσθήκη σε μία μακρά λίστα προϊόντων που έχει κυκλοφορήσει ο Αμερικανός πρόεδρος από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Δείτε βίντεο: