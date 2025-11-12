Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Τραμπ και η αφοπλιστική απάντηση για τον «φθηνό» χρυσό του Οβάλ Γραφείου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός για την… ιδιαίτερη αδυναμία του στη χλιδή και τον χρυσό, φαίνεται να βλέπει τον Λευκό Οίκο σαν προσωπικό του project ανακαίνισης στη δεύτερη θητεία του. Κάθε νέα «πινελιά» που φέρει το προσωπικό του γούστο προκαλεί συζητήσεις: κάποιοι μιλούν για κιτς και κακόγουστες επιλογές, ενώ άλλοι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι πρόκειται για ατόφιο χρυσάφι υποστηρίζοντας ότι οι «επιχρυσωμένες» προσθήκες στον Λευκό Οίκο είναι απλά μια φθηνή απομίμηση.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει «ντύσει» τους τοίχους του Οβάλ Γραφείου με πίνακες Αμερικανών προέδρων, έχει προσθέσει χρυσές διακοσμητικές μπορντούρες, χρυσά μετάλλια, αγγελάκια, σουβέρ, και τελευταία, μια νέα πινακίδα που γράφει με μεγάλα χρυσά γράμματα «The Oval Office».

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης ξενάγησης της Λόρα Ίνγκραχαμ του Fox News στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στις φήμες για τα φθηνά διακοσμητικά όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε ευθέως σχετικά με τα σχόλια στο διαδίκτυο που μιλούσαν για αντικείμενα των 58 δολαρίων. Ο Τραμπ απάντησε με χαρακτηριστική βεβαιότητα: «Ξέρετε ένα πράγμα για τον χρυσό; Δεν μπορείς να μιμηθείς τον χρυσό. Δεν υπάρχει χρώμα που να μιμείται τον χρυσό… Όχι, αυτό δεν είναι Home Depot. Αυτό δεν είναι Home Depot».

«Ξέρετε ένα πράγμα είναι σίγουρο για τον χρυσό. Δεν μπορείς να τον αντιγράψεις. Δεν υπάρχει χρώμα που να μιμείται τον χρυσό», είπε σοβαρά. Όταν η Ίνγκραχαμ τον ρώτησε ευθέως αν πρόκειται για Home Depot διακοσμητικά, εκείνος απάντησε: «Όχι, αυτό δεν είναι Home Depot. Αυτό δεν είναι Home Depot τέλος».

Μετά την ξενάγηση, η Ίνγκραχαμ μοιράστηκε στο Facebook βίντεο από την ξενάγησή της Οβάλ Γραφείο και σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Στο Οβάλ Γραφείο με τον Πρόεδρο Τραμπ και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ χρυσός!» βάζοντας έτσι τέλος στις φήμες περί φθηνής απομίμησης.

Δείτε βίντεο: