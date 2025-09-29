«Χρυσός 24 καρατίων» ή φθηνή απομίμηση; Η «ανακαίνιση» στο Οβάλ Γραφείο δια χειρός Τραμπ διχάζει

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστός για την αδυναμία του στη χλιδή και τον χρυσό, αντιμετωπίζει τον Λευκό Οίκο ως προσωπικό πρότζεκτ ανακαίνισης στη δεύτερη θητεία του, έχοντας ήδη τσιμεντώσει τον Κήπο των Ρόδων, ανακατασκευάσει την κιονοστοιχία της Δυτικής Πτέρυγας και παραγγείλει μια νέα, επιβλητική αίθουσα χορού.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο Truth Social, ο Τραμπ έδειξε νέες χρυσές λεπτομέρειες για το Οβάλ Γραφείο, επιμένοντας ότι οι ξένοι ηγέτες «τρελαίνονται» όταν αντικρίζουν το αποτέλεσμα. «Μερικά από τα υψηλότερης ποιότητας 24 καρατίων χρυσά χρησιμοποιούνται στο Οβάλ Γραφείο και την Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου», έγραψε την Κυριακή. «Ξένοι ηγέτες, και όλοι οι υπόλοιποι, τρελαίνονται όταν βλέπουν την ποιότητα και την ομορφιά. Το καλύτερο Οβάλ Γραφείο όλων των εποχών, από άποψη επιτυχίας και εμφάνισης!», πρόσθεσε.

Το βίντεο έδειχνε πλάνα από χρυσές διακοσμητικές μπορντούρες τοποθετημένες έτοιμες να κρεμαστούν στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Fox News τον Μάρτιο: «Οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν ένα χρυσό χρώμα που να μοιάζει με χρυσό, και ποτέ δεν τα κατάφεραν. Δεν έχεις ποτέ μπορέσει να ταιριάξεις το χρυσό με χρυσή μπογιά».

Παρά τα λεγόμενά του, χρήστες του διαδικτύου υποστήριξαν ότι η ομάδα διακοσμητών του προσπάθησε να κάνει ακριβώς αυτό, παρουσιάζοντας υποτιθέμενες αγγελίες του Home Depot που έδειχναν μπορντούρες σχεδόν πανομοιότυπες με τις πρόσφατες «επιχρυσωμένες» προσθήκες στον Λευκό Οίκο. Τα προϊόντα αυτά κοστίζουν μεταξύ 30 και 50 δολαρίων, σύμφωνα με τον The Independent, σε πλήρη αντίθεση με την αξία του χρυσού 24 καρατίων.

Δεν είναι σαφές αν το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ είχε στόχο να διαψεύσει αυτές τις φήμες, αφού επανέλαβε πως τα διακοσμητικά ήταν από τον «υψηλότερης ποιότητας χρυσό 24 καρατίων».

Οι επικριτές ωστόσο δεν άργησαν να συγκρίνουν τη λαμπερή επίδειξη με τα ευρωπαϊκά βασιλικά ανάκτορα και με την υπερβολή που οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν θελήσει να αποφύγουν. Άλλοι χαρακτήρισαν τα χρυσά διακοσμητικά, τα μετάλλια, τα αγγελάκια, τα σουβέρ και τις μπορντούρες «κιτς» και «φθηνά».

Δείτε βίντεο: