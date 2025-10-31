Ο Τραμπ καμαρώνει για το ανακαινισμένο μπάνιο του Λευκού Οίκου - «Ταιριάζει στην εποχή του Λίνκολν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του μπάνιου στη Σουίτα Λίνκολν, δημοσιεύοντας φωτογραφίες «πριν και μετά» στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως δήλωσε στο Truth Social, το παλιό μπάνιο -ανακαινισμένο τη δεκαετία του 1940 σε στυλ αρ ντεκό με πράσινα πλακάκια- «ήταν εντελώς ακατάλληλο για την εποχή του Λίνκολν».



«Το έκανα από λευκό και μαύρο μάρμαρο Statuary, απόλυτα ταιριαστό με την περίοδο του Αβραάμ Λίνκολν», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως το μάρμαρο «ίσως να είναι το ίδιο που υπήρχε αρχικά».

Donald Trump via Truth Social via REUTERS

Λεπτομέρειες από το νέο μπάνιο

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, διακρίνονται χρυσές λεπτομέρειες στις βρύσες και τα χερούλια του ντους, καθώς και ένα λευκό μπουρνούζι με τη σφραγίδα του προέδρου κρεμασμένο σε χρυσή κρεμάστρα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι το παλιό μπάνιο είχε διαμορφωθεί από την οικογένεια Τρούμαν «σε στυλ που δεν ταίριαζε καθόλου με τον Λίνκολν».

«Ήταν αρ ντεκό, και αυτό δεν συνδέεται με το 1850 και τον Εμφύλιο Πόλεμο. Το μάρμαρο Statuary είναι αυτό που ταιριάζει. Το ξήλωσα και φτιάξαμε ένα μπάνιο πανέμορφο και απόλυτα συμβατό με εκείνη την εποχή», είπε χαρακτηριστικά.

Εργασίες και στο Kennedy Center

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και σε ακόμη ένα έργο που επιβλέπει στο Kennedy Center της Ουάσιγκτον. Όπως είπε, οι εξωτερικοί κίονες έχουν ολοκληρωθεί και «δείχνουν υπέροχοι σε λευκό σμάλτο». Πρόσθεσε ότι το μάρμαρο τοποθετείται, οι σκηνές ανακαινίζονται και σύντομα θα εγκατασταθούν νέα καθίσματα και υφάσματα.



«Φέρνουμε το κτίριο ξανά στη ζωή. Ήταν νεκρό, αλλά σύντομα θα είναι όμορφο και πάλι», τόνισε.

Οι αλλαγές του Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια του Τραμπ να αφήσει το αποτύπωμά του στον Λευκό Οίκο και στην Ουάσιγκτον. Από τότε που ανέλαβε την προεδρία, ο χώρος έχει αλλάξει σημαντικά:

ο ιστορικός Κήπος των Ρόδων έχει ασφαλτοστρωθεί,

η Ανατολική Πτέρυγα κατεδαφίστηκε για να ανεγερθεί νέα αίθουσα χορού,

και το Οβάλ Γραφείο έχει διακοσμηθεί με χρυσές λεπτομέρειες και νέα πορτρέτα προέδρων.

Donald Trump via Truth Social via REUTERS

Ο Τραμπ έχει αναφέρει πως η νέα αίθουσα χορού είναι απαραίτητη για τη φιλοξενία ξένων ηγετών, ώστε να αποφεύγονται προσωρινές σκηνές όταν βρέχει. Όσο για τον Κήπο των Ρόδων, η πλακόστρωση -είπε- έγινε επειδή «οι γυναίκες με τακούνια βυθίζονταν στο γρασίδι». Ο χώρος πλέον θυμίζει το θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο, με ίδιες λευκές και κίτρινες ομπρέλες στα τραπέζια.

Στο Οβάλ Γραφείο, η διακόσμηση έχει εμπλουτιστεί με τριπλάσιο αριθμό πινάκων, καθρέφτες από το δάπεδο μέχρι το ταβάνι και πορτρέτα όλων των προέδρων με χρυσές κορνίζες - εκτός από τον Τζο Μπάιντεν, που εκπροσωπείται μόνο με την αυτόγραφη υπογραφή του.

Donald Trump via Truth Social via REUTERS

Νέα σχέδια

Ο Τραμπ σχεδιάζει επίσης την ανέγερση ενός νέου μνημειακού τόξου στην Ουάσιγκτον, για τον εορτασμό της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, απέλυσε πρόσφατα τα μέλη της Επιτροπής Καλών Τεχνών, η οποία συμβουλεύει τον πρόεδρο και το Κογκρέσο σε θέματα αισθητικής και σχεδιασμού, ενώ διόρισε δικούς του ανθρώπους στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας, που θα εγκρίνει τα σχέδια της νέας αίθουσας χορού.