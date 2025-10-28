Η Μελάνια κρατά αποστάσεις από τον Λευκό Οίκο– Σιωπή και ψυχρό κλίμα γύρω από την «ανακαίνιση Τραμπ»

Με τον γνώριμο αποφασιστικό του τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, για να δημιουργήσει – όπως αναφέρει – μια πολυτελή αίθουσα χορού αντάξια της «μεγαλοπρέπειας» που οραματίζεται. Μόνο που η πρωτοβουλία αυτή δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνη τη Μελάνια Τραμπ .



Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Πρώτη Κυρία έχει εκφράσει έντονη επιφύλαξη για το σχέδιο, τονίζοντας σε συνεργάτες της πως η ανακαίνιση «δεν ήταν δική της ιδέα», μια φράση που λέει πολλά χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Λευκός Οίκος προσπάθησε να δώσει έναν πιο «εθνικό» τόνο στο εγχείρημα, υπογραμμίζοντας πως ο Τραμπ βλέπει το έργο ως επένδυση για το μέλλον:



«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι, πάνω απ’ όλα, κατασκευαστής. Η νέα αίθουσα χορού και η ανακαινισμένη πτέρυγα θα κάνουν το «Σπίτι του Λαού» πιο όμορφο και λειτουργικό για τις επόμενες γενιές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εύγλωττη σιωπή της Μελάνια

Η Μελάνια Τραμπ τηρεί σιγή ιχθύος, και αυτό, όπως φαίνεται, λέει περισσότερα από οποιαδήποτε δήλωση. Η ανατολική πτέρυγα είναι ιστορικά ο χώρος εργασίας των Πρώτων Κυριών από την εποχή του Τζίμι Κάρτερ, γεγονός που καθιστά την κατεδάφισή της κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή «ανακαίνιση». Είναι μια συμβολική κίνηση, σχεδόν πολιτική.

Παρά τις αναταράξεις που προκαλούν οι εργασίες στο προσωπικό της, η Πρώτη Κυρία αποφεύγει επιμελώς να σχολιάσει. Όπως υπενθυμίζουν οι New York Times, η απόσταση αυτή δεν είναι καινούργια. Κατά την πρώτη θητεία του συζύγου της, η Μελάνια πέρασε μόλις 14 από τις πρώτες 100 ημέρες στον Λευκό Οίκο, επιλέγοντας τη Νέα Υόρκη ή το Παλμ Μπιτς.

Στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η απόσταση αυτή έχει γίνει πλέον στάση ζωής: το προσωπικό της Μελάνια έχει περιοριστεί σε μόλις πέντε άτομα πλήρους απασχόλησης, αριθμός ρεκόρ χαμηλός για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου.

«Μικραίνει» ο ρόλος της Πρώτης Κυρίας

Η συγγραφέας του First Women, Κέιτ Άντερσεν Μπρόουερ, βλέπει πίσω από τη στάση της Μελάνιας κάτι βαθύτερο: «Το να παρακολουθείς την κατεδάφιση της πτέρυγας είναι σαν να βλέπεις τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας να συρρικνώνεται. Η Μελάνια δείχνει καθαρά ότι – όπως και ο σύζυγός της – δεν ενδιαφέρεται να μοιάσει με τις προκατόχους της ούτε να διατηρήσει τα ιστορικά σύμβολα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Και κάπως έτσι, η νέα «αίθουσα χορού» του Τραμπ μοιάζει να χτίζεται όχι μόνο πάνω στα θεμέλια του Λευκού Οίκου, αλλά και πάνω σε μια σχέση όπου η σιωπή λέει περισσότερα από τις λέξεις.