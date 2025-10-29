Σε ρυθμούς Halloween ο Λευκός Οίκος: Προωθεί στολές Τραμπ και Βανς - «Επιλέξτε προσεκτικά»

Σε κλίμα Halloween έχει μπει ο Λευκός Οίκος και φροντίζει να το διατυμπανίζει μέσω του επίσημου λογαριασμού στο Instagram.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού οίκου δημοσίευσε φωτογραφίες με στολές Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, Χακίμ Τζέφρις και Τσακ Σούμερ. Οι Τζέφρις και ο Σούμερ είναι μέλη του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της τάσης του διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Stephen Cheung για καυστικές αναρτήσεις που αντλούν έμπνευση από τον τρόπο επικοινωνίας του Αμερικανού προέδρου στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα κοινωνικών μέσων του Trump χρησιμοποιεί επίσης συχνά εικόνες και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη στις σελίδες του προέδρου, απεικονίζοντάς τον ως υπερήρωα ή ακόμη και Πάπα.

Αξίζει να τονιστούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται πάνω στις συσκευασίες των στολών. Στο κοστούμι Τραμπ γράφει ότι δεν περιλαμβάνεται «στέμμα». Στο κοστούμι Τζέφρις αναγράφεται ότι δεν περιλαμβάνει «κοινή λογική». Στο κοστούμι Τζέι Ντι Βανς γίνεται έμμεση αναφορά στην επεισοδιακή επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο γράφοντας ότι περιλαμβάνεται «η λέξη «παρακαλώ»» και memes «Δεν είπες ευχαριστώ». Τέλος στην περίπτωση του Σούμερ η συσκευασία του κοστουμιού γράφει ότι περιλαμβάνει «τα λεφτά σας που δίνονται σε παράνομους» και «διά βίου συνδρομή στην θεατρική οργή».