«Στον αέρα» η εκεχειρία στη Γάζα: «Καμία ενέργεια δεν θα τη θέσει σε κίνδυνο» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «κανένα γεγονός ή ενέργεια δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την απόλυτη υποστήριξή του στο Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν εν πτήσει με το Air Force One, λίγες ώρες μετά τις αναφορές της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας για νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι επιθέσεις αποτελούσαν απάντηση σε παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς, η οποία φέρεται να είχε επιτεθεί εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

«Σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Οι Ισραηλινοί απάντησαν – και πρέπει να απαντήσουν», ανέφερε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα και σε αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων.

«Η Χαμάς θα εξαλειφθεί αν δεν τηρηθούν οι όροι της εκεχειρίας»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η Χαμάς αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του ευρύτερου πλαισίου συμφωνιών στη Μέση Ανατολή, ωστόσο προειδοποίησε πως εάν δεν τηρηθούν οι όροι της εκεχειρίας, «η οργάνωση θα εξαλειφθεί».

Την ίδια ώρα, η ένταση στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να κλιμακώνεται. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σφοδρές επιδρομές λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό για «άμεσες και ισχυρές επιθέσεις», κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, με 11 νεκρούς στη συνοικία Σάμπρα, νότια της πόλης. «Η κατοχή βομβαρδίζει τη Γάζα παρά τη συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ελέγχεται από τη Χαμάς. Μάρτυρες μιλούν για εκρήξεις που συγκλόνισαν ολόκληρη την περιοχή.

Πύραυλοι κοντά στο νοσοκομείο αλ-Σίφα – Πανικός στους ασθενείς

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν πολλαπλούς στόχους σε όλη την Πόλη της Γάζας, με έναν από τους πυραύλους να πέφτει πίσω από το Νοσοκομείο αλ-Σίφα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η επίθεση προκάλεσε χάος και πανικό σε ασθενείς και προσωπικό. «Η επίθεση ήταν τεράστια», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η Χαμάς επιμένει: «Δεν παραβιάσαμε την εκεχειρία»

Παρά τις επιθέσεις, η Χαμάς υποστηρίζει ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Σουχάιλ αλ-Χίντι, μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης, μίλησε στο Al Jazeera τονίζοντας ότι η Χαμάς αντιμετωπίζει «σημαντικές δυσκολίες» στην ανάκτηση των σορών των Ισραηλινών αιχμαλώτων και κατηγόρησε το Ισραήλ για «ψευδείς κατηγορίες».

«Η Αντίσταση δεν έχει κανένα συμφέρον να αποκρύψει ή να καθυστερήσει την παράδοση οποιασδήποτε σορού αιχμαλώτου», είπε ο αλ-Χίντι, προσθέτοντας ότι η κατοχή φέρει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση. Κάλεσε, μάλιστα, τα μεσολαβούντα κράτη να παρέμβουν.

Οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί για τις επιθέσεις

Όπως μεταδίδει το Associated Press, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν προχωρήσει στις νέες επιθέσεις στη Γάζα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Eyal Zamir, υποστήριξε ότι η Χαμάς «παραβιάζει τη δέσμευσή της» για την επιστροφή των νεκρών ομήρων.

«Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι στην τρομοκρατία και την απάτη. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την επιστροφή όλων των ομήρων μας», τόνισε, προσθέτοντας: «Αν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη».

Ίζραελ Κατζ: «Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίζραελ Κατζ, υπογράμμισε ότι η Χαμάς «διέπραξε σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας, επιτιθέμενη – όπως είπε – σε στρατιώτες των IDF.

«Η επίθεση αποτελεί υπέρβαση μιας ξεκάθαρης κόκκινης γραμμής. Η απάντηση θα είναι ισχυρή», δήλωσε ο Κατζ, επαναλαμβάνοντας πως το Ισραήλ θεωρεί τη Χαμάς αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιστροφή των πεσόντων ομήρων.

Η απάντηση της Χαμάς: «Δεν επιτεθήκαμε σε Ισραηλινούς στρατιώτες»

Η Χαμάς αρνείται ότι εξαπέλυσε επίθεση σε ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας. Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ αναφέρει παραβίαση. Την περασμένη εβδομάδα είχε πλήξει στόχους στη Ράφα μετά τον θάνατο δύο στρατιωτών, με τη Χαμάς να αρνείται και τότε οποιαδήποτε εμπλοκή.