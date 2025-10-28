Εντολή Νετανιάχου για σφοδρά χτυπήματα στη Γάζα – «Θα απαντήσουμε τώρα»

Πράσινο φως για «άμεσα και ισχυρά χτυπήματα» στη Λωρίδας της Γάζας, άναψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά από συνεδρίαση που είχε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ την Τρίτη (28/10), ως απάντηση για τις «παραβιάσεις της συμφωνίας» από τη Χαμάς, όπως υποστηρίζει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times Of Israel, η απόφαση ελήφθη λίγο αφότου στρατεύματα του ισραηλινού στρατού δέχτηκαν επίθεση στη νότια πλευρά της Γάζας, την ίδια ώρα που υπάρχει έντονος εκνευρισμός στις τάξεις της κυβέρνησης Νετανιάχου για την επιστροφή λείψανων ομήρου από τη Χαμάς που σύμφωνα με τοπικά μέσα αντιστοιχούν σε σορό που έχει ήδη βρεθεί από τον Δεκέμβριο του 2023.

«Η απάντηση θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την προηγούμενη»

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι ισραηλινές δυνάμεις απάντησαν χτυπώντας υποδομές της Χαμάς στη νότια Γάζα, μετά από επίθεση ενόπλων που πυροβόλησαν στρατιώτες.

Η Χαμάς φέρεται να εκτόξευσε αντιαρματικό πύραυλο και να άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στη Ράφα, προκαλώντας νέα ρήξη στην ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την προηγούμενη φορά», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην Jerusalem Post.

Αναβάλλεται η παράδοση σορού ισραηλινού ομήρου από τη Χαμάς

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ένοπλων δυνάμεων της Χαμάς, η παράδοση της σορού που θα πραγματοποιούνταν στις 8 το βράδυ της Τρίτης (28/10) αναβλήθηκε, λόγω «παραβιάσεων από την κατοχή». Νωρίτερα, η οργάνωση είχε δηλώσει ότι εντόπισε τη σορό σε σήραγγα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι κάθε ισραηλινή κλιμάκωση θα μπορούσε να παρεμποδίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των σορών και να καθυστερήσει την παράδοσή τους.

Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ

Ο Νετανιάχου, νωρίτερα είχε ανακοίνωσει ότι θα συγκαλέσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για να αποφασιστούν «τα επόμενα βήματα του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ισραήλ, τα λείψανα που παραδόθηκαν στη διάρκεια της νύχτας ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, έναν Ισραηλινό ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο και ότι το πτώμα του ανακτήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κάλεσαν αμφότεροι τον Νετανιάχου να λάβει σκληρά μέτρα εναντίον της Χαμάς.

Ωστόσο, κάθε απάντηση θα πρέπει προφανώς να λάβει το πράσινο φως από την Ουάσινγκτον, η οποία διαμεσολάβησε για την επίτευξη της εύθραυστης εκεχειρίας αυτό τον μήνα που ανέστειλε τον πόλεμο έπειτα από δύο χρόνια, όπως σχολίασε Ισραηλινός αξιωματούχος.