Φλέγεται ξανά η Γάζα: Επτά νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – «Πόλεμος» δηλώσεων Χαμάς και Ισραήλ

Η ένταση στη Λωρίδα της Γάζας κλιμακώνεται εκ νέου. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σφοδρές επιδρομές λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό για «άμεσες και ισχυρές επιθέσεις», κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.



Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, με επτά νεκρούς στη συνοικία Σάμπρα, νότια της πόλης. «Η κατοχή βομβαρδίζει τη Γάζα παρά τη συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ελέγχεται από τη Χαμάς. Μάρτυρες μιλούν για εκρήξεις που συγκλόνισαν ολόκληρη την περιοχή.

Πύραυλοι κοντά στο νοσοκομείο αλ-Σίφα – Πανικός στους ασθενείς

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν πολλαπλούς στόχους σε όλη την Πόλη της Γάζας, με έναν από τους πυραύλους να πέφτει πίσω από το Νοσοκομείο αλ-Σίφα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η επίθεση προκάλεσε χάος και πανικό σε ασθενείς και προσωπικό. «Η επίθεση ήταν τεράστια», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η Χαμάς επιμένει: «Δεν παραβιάσαμε την εκεχειρία»

Παρά τις επιθέσεις, η Χαμάς υποστηρίζει ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Σουχάιλ αλ-Χίντι, μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης, μίλησε στο Al Jazeera τονίζοντας ότι η Χαμάς αντιμετωπίζει «σημαντικές δυσκολίες» στην ανάκτηση των σορών των Ισραηλινών αιχμαλώτων και κατηγόρησε το Ισραήλ για «ψευδείς κατηγορίες».



«Η Αντίσταση δεν έχει κανένα συμφέρον να αποκρύψει ή να καθυστερήσει την παράδοση οποιασδήποτε σορού αιχμαλώτου», είπε ο αλ-Χίντι, προσθέτοντας ότι η κατοχή φέρει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση. Κάλεσε, μάλιστα, τα μεσολαβούντα κράτη να παρέμβουν.

Οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί για τις επιθέσεις

Όπως μεταδίδει το Associated Press, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν προχωρήσει στις νέες επιθέσεις στη Γάζα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Eyal Zamir, υποστήριξε ότι η Χαμάς «παραβιάζει τη δέσμευσή της» για την επιστροφή των νεκρών ομήρων.

«Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι στην τρομοκρατία και την απάτη. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την επιστροφή όλων των ομήρων μας», τόνισε, προσθέτοντας:

«Αν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη».

Ίζραελ Κατζ: «Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίζραελ Κατζ, υπογράμμισε ότι η Χαμάς «διέπραξε σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας, επιτιθέμενη – όπως είπε – σε στρατιώτες των IDF.



«Η επίθεση αποτελεί υπέρβαση μιας ξεκάθαρης κόκκινης γραμμής. Η απάντηση θα είναι ισχυρή», δήλωσε ο Κατζ, επαναλαμβάνοντας πως το Ισραήλ θεωρεί τη Χαμάς αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιστροφή των πεσόντων ομήρων.

Η απάντηση της Χαμάς: «Δεν επιτεθήκαμε σε Ισραηλινούς στρατιώτες»

Η Χαμάς αρνείται ότι εξαπέλυσε επίθεση σε ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας. Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.



Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ αναφέρει παραβίαση. Την περασμένη εβδομάδα είχε πλήξει στόχους στη Ράφα μετά τον θάνατο δύο στρατιωτών, με τη Χαμάς να αρνείται και τότε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο τραγικός απολογισμός στη Γάζα

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 68.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.



Πολλά θύματα παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια, ενώ μόνο τις τελευταίες 24 ώρες αναφέρθηκαν δύο νέοι θάνατοι και επτά τραυματισμοί. Από την έναρξη της εκεχειρίας, το υπουργείο έχει καταγράψει συνολικά 94 νεκρούς.