Νετανιάχου: «Η Χαμάς προσπαθεί να μας εξαπατήσει όλους – Απόλυτη προτεραιότητα η Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι υπάρχουν ακόμη δύο εστίες δυνάμεων της Χαμάς μέσα σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό -μία στη Ράφα και μία στη Χαν Γιούνις.

«Γελοίες προσπάθειες»



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παρά την εφαρμογή της εκεχειρίας, επεσήμανε ότι οι δύο αυτές εστίες «θα εξαλειφθούν».



Κατηγόρησε ακόμη τη Χαμάς για «απόπειρες να εξαπατήσει εμάς, τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο», χαρακτηρίζοντάς τις «γελοίες».



«Δεν θα τα καταφέρουν, και σταδιακά θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας», υποσχέθηκε και τόνισε ότι «αυτό είναι το καθήκον μας».



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υπογράμμισε ότι η προστασία των δυνάμεων του IDF στη Γάζα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.



«Η εντολή μου είναι ξεκάθαρη», είπε. «Αν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα να πληγούν οι στρατιώτες μας, θα πλήξουμε τους επιτιθέμενους και τα δίκτυά τους – για την άμυνα των δυνάμεών μας», αναφέρει το Times of Israel.

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ



Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν χρειάζεται άδεια από την Ουάσιγκτον για να ενεργήσει.



«Ενημερώνουμε τους Αμερικανούς φίλους μας, αλλά δεν ζητάμε την άδειά τους», δήλωσε, απαντώντας στην κριτική ότι οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Γάζας λαμβάνονται από τον Λευκό Οίκο. «Ακούω δηλώσεις που απλώς δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Διατηρούμε πλήρη ευθύνη για την ασφάλειά μας και δεν θα την εκχωρήσουμε».



Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε επίσης ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. «Αυτό είναι κάτι που έχω συμφωνήσει με τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε. «Ενεργούμε βάσει ενός ξεκάθαρου πλαισίου. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί με έναν τρόπο, θα επιτευχθεί με άλλον – και όλοι γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο άλλος τρόπος και ποιος θα τον εφαρμόσει».

Πυρά κατά της Χεζμπολάχ



Στρέφοντας το βλέμμα στον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ επιχειρεί να επανεξοπλιστεί.



«Περιμένουμε από την κυβέρνηση του Λιβάνου να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, δηλαδή να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ», είπε. «Ωστόσο, είναι σαφές ότι θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα, όπως προβλέπεται από τους όρους της εκεχειρίας. Δεν θα επιτρέψουμε στον Λίβανο να μετατραπεί ξανά σε μέτωπο εναντίον μας και θα δράσουμε όπως χρειάζεται».



Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να εξαλείψει» και την απειλή των Χούτι από την Υεμένη.



Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος Σιλβάν Άνταμς, ο οποίος δεσμεύτηκε να προσφέρει 100 εκατομμύρια δολάρια για την ανακαίνιση και επέκταση του νοσοκομείου Σορόκα στη Μπεερσέβα, που υπέστη ζημιές από ιρανικό πύραυλο.