Τουρκία: Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και άλλους 36 - Τον κατηγορεί για «γενοκτονία» στη Γάζα

Eντάλματα σύλληψης κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και 36 άλλων ισραηλινών υπουργών και αξιωματούχων με κατηγορίες περί «γενοκτονίας» που σχετίζονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα εξέδωσε την Παρασκευή (7/11) η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.

Τα εντάλματα σύλληψης από την Τουρκία, στοχεύουν πολλούς - εκτός από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ - υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, του υπουργού Συνόρων και Ασφάλειας, Εγιάλ Ζαμίρ και του διοικητή του Ισραηλινού Ναυτικού, Ντέιβιντ Σάαρ Σαλάμα, σύμφωνα με δελτίο τύπου της εισαγγελίας με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα -όπως η Sabah- η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από μήνυση που κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης σχετικά με τα εγκλήματα που, σύμφωνα με την καταγγελία, έχει διαπράξει το Ισραήλ κατά αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιασίν Σαμλί, δήλωσε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης ότι «το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», παρά την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε μια τρομοκρατική δομή που απειλεί όχι μόνο τους Παλαιστινίους αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα», ανέφερε επίσης ο Σαμλί, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε Λίβανο, Συρία, Τυνησία, Ιράν, Κατάρ, Υεμένη, Ιράκ, Μάλτα και Αίγυπτο.

Ακόμα αναφέρθηκε και στην περίπτωση μίας μικρής Παλαιστίνιας, μόλις 6 ετών, που Ισραηλινοί στρατιώτες την είχαν πυροβολήσει κατά ριπάς και είχε 335 σφαίρες στο σώμα της, στη βομβιστική επίθεση στο Τουρκοπαλαιστίνιο Νοσοκομείο Φιλίας, και στα «εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των ακτιβιστών του στόλου του Global SUMUD» τον Οκτώβριο.