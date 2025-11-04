Σάλος στο Ισραήλ: «Κυνηγητό» για όσους αποκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου

Στη δίνη ενός νέου σκανδάλου βρίσκεται το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, μετά την διαρροή ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν σεξουαλικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο σε διαβόητη φυλακή του Ισραήλ.

Εντύπωση προκαλεί ωστόσο ότι στο επίκεντρο των αντιδράσεων δεν είναι το ίδιο το περιστατικό, αλλά το γεγονός ότι το βίντεο που απεικονίζει την φρικτή πράξη διέρρευσε και λειτούργησε συκοφαντικά για τον ισραηλινό στρατό και εν γένει για τη χώρα.

Η υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι, γενική εισαγγελέας του IDF, οδηγήθηκε σταδιακά σε παραίτηση μετά την αποκάλυψη του βίντεο από το ισραηλινό Channel 12 καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με πονική έρευνα για το ζήτημα της διαρροής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, η Τομέρ-Γερουσάλμι ήταν επιφορτισμένη με την επιβολή του κράτους δικαίου στις τάξεις του ισραηλινού στρατού και υπήρξε επί μακρόν «στόχος» της ισραηλινής Δεξιάς και Ακροδεξιάς.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2024, όταν οι δικαστικές αρχές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ξεκίνησαν έρευνα για στρατιώτες που φέρονται να επιτέθηκαν σεξουαλικά σε Παλαιστίνιο κρατούμενο, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Η κακοποίηση φέρεται να συνέβη ενώ δεκάδες άλλοι κρατούμενοι κείτονταν μπρούμυτα γύρω του, στη στρατιωτική φυλακή Σντε Τεϊμάν.

Η έρευνα και η επακόλουθη σύλληψη των στρατιωτών τροφοδότησε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με ορισμένα δεξιά μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάχου να συμμετέχουν ακόμη και σε ταραχώδεις διαμαρτυρίες έξω από τις εγκαταστάσεις της φυλακής αλλά και από το στρατιωτικό δικαστήριο όπου μεταφέρθηκαν οι κατηγορούμενοι στρατιώτες, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους κατηγορούμενους.

Το βίντεο προβλήθηκε για πρώτη φορά από το Channel 12 τον Αύγουστο του 2024, ωστόσο, λίγους μήνες πριν, δημοσιεύματα του CNN είχαν μεταφέρει πληροφορίες για περιστατικά κακοποίησης στην συγκεκριμένη ισραηλινή φυλακή.

Συντονισμένη επίθεση στην εισαγγελέα που αποκάλυψε το περιστατικό

«Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ούτε καν εναντίον των χειρότερων κρατουμένων», έγραψε η γενική εισαγγελέας του στρατού στην επιστολή παραίτησής της, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη διαρροή του επίμαχου βίντεο. Παράλληλα, έκανε λόγο για απειλές εναντίον αξιωματικών του στρατού που προσπαθούσαν να τηρήσουν τους κανόνες δικαίου μέσα στον IDF.

Ωστόσο, για το δεξιό πολιτικό μπλοκ στο Ισραήλ, η παραίτηση της Τομέρ-Γερουσάλμι δεν ήταν αρκετή. Ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι θα φροντίσει για «όλες τις απαραίτητες κυρώσεις εναντίον της», συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του βαθμού της. Την κατηγόρησε για εμπλοκή σε «συκοφαντική δυσφήμιση» εναντίον των στρατιωτών, παρ’ όλο που η ακρίβεια του βίντεο δεν έχει αμφισβητηθεί και πέντε στρατιώτες κατηγορήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025 για την κακοποίηση του κρατούμενου. Οι ίδιοι αρνούνται ότι διέπραξαν κάποιο αδίκημα.

Έρευνα χωρίς το φερόμενο θύμα

Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη διαρροή «ένα τεράστιο πλήγμα για τη φήμη» της χώρας, χαρακτηρίζοντάς την ως «τη χειρότερη καταστροφή δημοσίων σχέσεων στην ιστορία του Ισραήλ».

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της δικηγόρου «εγκληματική συμπεριφορά υπό νομικό πρόσχημα» και ζήτησε τον διορισμό ειδικού εισαγγελέα για να διερευνήσει τη διαρροή. Η Τομέρ-Γιερουσάλμι και άλλοι ανώτεροι νομικοί αξιωματούχοι στο γραφείο του στρατιωτικού εισαγγελέα εμπλέκονται επίσης στη διαρροή. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν πέντε ύποπτοι στην έρευνα.

Το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, η αστυνομία συνέλαβε την Τομέρ-Γερουσάλμι ως ύποπτη για πολλαπλά αδικήματα: απάτη και παραβίαση εμπιστοσύνης, κατάχρηση δημόσιας εξουσίας, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και αποκάλυψη πληροφοριών από δημόσιο αξιωματούχο. Δεν της έχουν απαγγελθεί ακόμη επίσημα κατηγορίες ούτε έχει δηλώσει ότι είναι ένοχη.

Εν τω μεταξύ, ο Παλαιστίνιος κρατούμενος που βρίσκεται στο επίκεντρο της φερόμενης κακοποίησης, έχει επιστρέψει στη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Με βάση αυτό, εγείρονται ερωτήματα για τις προοπτικές δίωξης των στρατιωτών που κατηγορούνται στην υπόθεση, καθώς το φερόμενο θύμα δεν θα είναι διαθέσιμο για να καταθέσει.