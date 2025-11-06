Αυστρία: Εντοπίστηκε στη Βιέννη οπλοστάσιο που συνδέεται με τη Χαμάς

Οπλοστάσιο που πιστεύεται ότι συνδέεται με την Χαμάς ανακάλυψε η αυστριακή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών, τονίζοντας ότι τα όπλα αυτά προορίζονταν για χρήση σε «πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη», ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει η Washington Post επικαλούμενη μια δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών, ένας 39χρονος άγνωστος Βρετανός πολίτης που φέρεται να «έχει στενούς δεσμούς με την κρυψώνα όπλων» συνελήφθη στο Λονδίνο τη Δευτέρα. «Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, οι ισραηλινές ή εβραϊκές οργανώσεις στην Ευρώπη ήταν πιθανό να αποτελέσουν στόχους αυτών των επιθέσεων», πρόσθεσε.

Το οπλοστάσιο και ο ύποπτος εντοπίστηκαν στο πλαίσιο μιας διεθνούς συντονισμένης έρευνας της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της χώρας, ή DSN, «για μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση με δεσμούς με τη Χαμάς». Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το υπουργείο ανέφερε ότι η υπηρεσία πληροφοριών του βρήκε «υποψίες ότι μια ομάδα έχει φέρει όπλα στην Αυστρία για χρήση σε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη».

Βρέθηκαν πέντε πιστόλια και γεμιστήρες

Η κρυψώνα όπλων, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει σε αδιευκρίνιστες ξένες επιχειρήσεις που συνδέονται με τη Χαμάς, ανακαλύφθηκε σε μια βαλίτσα σε μια ενοικιαζόμενη αποθήκη στη Βιέννη και περιείχε πέντε πιστόλια και 10 συνοδευτικούς γεμιστήρες. «Η τρέχουσα υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών διαθέτει ένα εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και λαμβάνει συνεπή μέτρα κατά όλων των μορφών εξτρεμισμού», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ. «Η αποστολή είναι σαφής: μηδενική ανοχή στους τρομοκράτες».

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο 39χρονος συνελήφθη στο κέντρο του Λονδίνου τη Δευτέρα από ειδικούς αξιωματικούς της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων της NCA. Τέθηκε υπό κράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο Δικαστήριο του Westminster Magistrates' Court τη Δευτέρα.