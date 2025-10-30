Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για Διεθνή Δύναμη στη Γάζα - Οι πιέσεις στη Χαμάς και ο ρόλος της Τουρκίας

Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με διάφορες χώρες για τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (International Stabilization Force - ISF), η οποία θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας το συντομότερο δυνατό.

Το σχέδιο, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ειρηνευτικής συμφωνίας των 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τη σύνταξή του ανέλαβε και συντόνισε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), σε συνεργασία με συμμάχους στην περιοχή.

Σύμφωνα λοιπόν με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Axios, το ISF θα περιλαμβάνει μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, εκπαιδευμένη και διορισμένη από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία, καθώς και στρατεύματα από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Σημειώνεται δε ότι τόσο η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία έχουν δείξει προθυμία να συμμετάσχουν, αν και πολλές χώρες ανησυχούν για την «κινούμενη άμμο» στην οποία ακροβατεί η εκεχειρία.

Όπως τονίζεται, η ανάπτυξη της αστυνομικής αυτής δύναμης θα αποτελέσει προϋπόθεση για την περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από το περίπου 50% της Γάζας που εξακολουθεί να κατέχει. Παράλληλα, θα έχει αποστολή την ασφάλεια των συνόρων με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και την παρεμπόδιση της διακίνησης όπλων από μέλη της Χαμάς.

Η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται από τη συναίνεση της Χαμάς να παραδώσει την εξουσία και να αφοπλιστεί εν μέρει, κάτι που πολλοί στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ αμφισβητούν εξ αρχής.

Οι ΗΠΑ θέλουν παρούσα την Τουρκία στη Γάζα

Η κατάρρευση της εκεχειρίας και οι ισραηλινές επιδρομές στη Ράφα έδειξαν πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση, με Αμερικανούς αξιωματούχους να φοβούνται ότι η επανέναρξη του πολέμου είναι πιθανή. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούν το ISF κρίσιμο εργαλείο για τη διατήρηση της ειρήνης, τονίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να είναι προσεκτική και καλά σχεδιασμένη.

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς κατά τις πρόσφατες επισκέψεις των Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ, του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ. Οι Αμερικανοί παρουσίασαν το σχέδιό τους σε Ισραηλινούς στρατιωτικούς, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για τη νομιμοποίησή της νέας αστυνομίας στον τοπικό πληθυσμό αλλά κυρίως την ικανότητά της να επιβληθεί αν χρειαστεί.

Ένα βασικό σημείο τριβής είναι η τουρκική συμμετοχή: η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να στείλει στρατεύματα, αλλά το Ισραήλ αντιδρά έντονα. Οι ΗΠΑ, αντίθετα, θέλουν την Τουρκία, το Κατάρ και την Αίγυπτο να συμμετάσχουν, θεωρώντας ότι μπορούν να επηρεάσουν τη Χαμάς ώστε να συναινέσει.

Από την άλλη, η Ουάσιγκτον προσπαθεί να βρει ένα μοντέλο που θα θεωρηθεί αποδεκτό τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς, ώστε η νέα διοίκηση που θα θεσπιστεί να μην θεωρηθεί δύναμη κατοχής αλλά μηχανισμός ειρηνευτικής επιβολής.

Οι πιέσεις στη Χαμάς για συνεργασία

Παράλληλα, η Χαμάς, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο των τελευταίων 20 ετών, με περιορισμένες δυνατότητες επανεξοπλισμού και αυξανόμενη πίεση από αραβικές χώρες να συνεργαστεί. Η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι η Χαμάς ίσως δεχτεί την ανάπτυξη της νέας αστυνομικής διοίκησης, υπό την προϋπόθεση πραγματικής αμνηστίας για τα μέλη της.

Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με συμμάχους, εργάζονται πάνω σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα νομιμοποιεί τη δράση αυτής της νέας ομάδας, χωρίς όμως να τη μετατρέπει σε ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ, ώστε να μπορέσει να παραμείνει υπό αμερικανική επιρροή.

Οι τελικές αποφάσεις για τη δομή και τη σύνθεση της θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες. Αν και πολλοί παραμένουν εξαιρετικά σκεπτικοί για τις πιθανότητες επιτυχίας, καμία χώρα δεν θέλει να βρεθεί «στη λάθος πλευρά» του προέδρου Τραμπ, ο οποίος θεωρεί την ISF θεμέλιο λίθο της νέας του ειρηνευτικής στρατηγικής για τη Μέση Ανατολή.