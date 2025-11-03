Βίντεο δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν σεξουαλικά Παλαιστίνιο κρατούμενο

Η κορυφαία νομικός του ισραηλινού στρατού παραιτήθηκε μετά τη δήλωσή της ότι ήταν υπεύθυνη για τη διαρροή ενός βίντεο που φέρεται να δείχνει στρατιώτες να κακοποιούν σεξουαλικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο πέρυσι.



Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας, υποστράτηγος Yifat Tomer-Yerushalmi, βρισκόταν σε άδεια από την αρχή της εβδομάδας, όταν η αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα για το πώς διέρρευσε το βίντεο παρακολούθησης από τις εγκαταστάσεις κράτησης Sde Teiman.



Πέντε έφεδροι στρατιώτες έχουν κατηγορηθεί για το περιστατικό. Πριν από την παραίτησή της, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ είχε δηλώσει ότι η υποστράτηγος δεν θα επέστρεφε στη θέση της.



Στην επιστολή παραίτησής της, η στρατηγός ανέφερε ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό δόθηκε στους δημοσιογράφους από τη μονάδα.



«Ενέκρινα τη δημοσιοποίηση του υλικού στα μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσω την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των Αρχών επιβολής του νόμου του στρατού», ανέφερε. Συνέχισε, δε, λέγοντας: «Είναι καθήκον μας να διερευνούμε κάθε φορά που υπάρχει εύλογη υποψία για πράξεις βίας κατά κρατουμένου».



Αφού η παραίτησή της έγινε αποδεκτή από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), ο Κατζ ανακοίνωσε ότι χαιρέτισε την απόφαση. «Όποιος διαδίδει συκοφαντίες κατά των στρατευμάτων του IDF δεν είναι κατάλληλος να φοράει τη στολή του στρατού», ανέφερε.



Το βίντεο που διέρρευσε μεταδόθηκε από το ισραηλινό κανάλι Channel 12 τον Αύγουστο του 2024. Δείχνει στρατιώτες στο Sde Teiman να απομονώνουν έναν κρατούμενο και στη συνέχεια να τον περικυκλώνουν με ασπίδες ώστε να μην είναι ορατός, την ώρα που τον μαχαιρώνουν στο ορθό με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ο κρατούμενος έλαβε ιατρική περίθαλψη για σοβαρά τραύματα.

Αφού η ισραηλινή στρατιωτική αστυνομία πήγε στο Sde Teiman για να ανακρίνει 11 εφέδρους σχετικά με το περιστατικό, ακροδεξιοί διαδηλωτές εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις για να δείξουν την υποστήριξή τους.



Το βίντεο θεωρήθηκε ως απόδειξη που επιβεβαιώνει τις πολλαπλές αναφορές για κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων από τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, οι δεξιοί πολιτικοί στο Ισραήλ καταδίκασαν τη διαρροή του ως απόπειρα δυσφήμισης του ισραηλινού στρατού.



Πέρυσι, μια έκθεση της επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ ισχυρίστηκε ότι χιλιάδες παιδιά και ενήλικες κρατούμενοι από τη Γάζα είχαν «υποστεί εκτεταμένη και συστηματική κακοποίηση, σωματική και ψυχολογική βία, καθώς και σεξουαλική και έμφυλη βία που συνιστούν έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όπως βασανιστήρια, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας».



Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι απορρίπτει τις κατηγορίες για εκτεταμένη κακομεταχείριση και βασανιστήρια κρατουμένων και επέμεινε ότι «τηρεί πλήρως τα διεθνή νομικά πρότυπα». Δήλωσε επίσης ότι έχει διεξαγάγει διεξοδικές έρευνες για κάθε καταγγελία.