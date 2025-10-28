Ισραήλ: Οργή για λείψανα ομήρου που έχουν ήδη βρεθεί 2 χρόνια ενώ η Χαμάς θα παραδώσει νέα σορό

Σε εύθραυστο σημείο μοιάζει να βρίσκεται η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, μετά τις αναφορές από τη μεριά της Ιερουσαλήμ πως μερικά λείψανα σορού που δόθηκε από την ισλαμιστική οργάνωση αντιστοιχούν σε όμηρο που έχει ήδη βρεθεί από την 1η Δεκεμβρίου του 2023.

Την ίδια ώρα, από την πλευρά της η Χαμάς υποστηρίζει ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας, ανακοινώνοντας μάλιστα τη Τρίτη (28/10) πως θα παραδώσει ακόμη μια σορό στους IDF στις 8 το βράδυ, ενώ το κλίμα στο Ισραήλ είναι ένθερμο.

Έως τώρα, η Χαμάς έχει επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 ομήρων από τότε που άρχισε η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Σάλος με την ταυτότητα της τελευταίας σορού

Δημοσίευμα των Times Of Israel, κάνει λόγο πως το φέρετρο που παρέδωσε τη Δευτέρα (27/10) το βράδυ η Χαμάς περιείχε μερικά λείψανα του Όφιρ Τζαρφατί — ενός ομήρου που, είχε βρεθεί από τον στρατό ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2023.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως τα υποβληθέντα στους διαμεσολαβητές λείψανα αντιστοιχούν σε μέρος του σώματος του Τζαρφατί - ο οποίος είχε απαχθεί από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023 και είχε ανακηρυχθεί νεκρός τον επόμενο μήνα.

Η στρατιωτική διοίκηση είχε ανακτήσει τότε το άψυχο σώμα στο έδαφος της Γάζας και το είχε επιστρέψει για ταφή στο Ισραήλ.

Η οικογένεια του Τζαρφατί ενημερώθηκε από στρατιωτικούς εκπροσώπους το πρωί της Τρίτης ότι επιπλέον υπολείμματα του σώματός του επέστρεψαν από τη Χαμάς — πληροφορία που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το ψυχολογικό βάρος της οικογένειας.

Ισραηλινές πηγές κατήγγειλαν ότι η παράδοση των λειψάνων συνοδεύτηκε από ένα σκηνικό που είχε στήσει η Χαμάς: σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, μαζικά εκσκαπτικά μηχανήματα έσκαψαν μία τρύπα στην ανατολική πλευρά της πόλης της Γάζας, τοποθέτησαν εκεί τα υπολείμματα και προσποιήθηκαν την «ανακάλυψή» τους ενώπιον του Ερυθρού Σταυρού.