Ερυθρός Σταυρός: Παρέλαβε τη σορό Ισραηλινού ομήρου από τη Χαμάς

Ο Ερυθρός Σταυρός έκανε γνωστό ότι λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Δευτέρας (27/10) παρέλαβε ένα φέρετρο, το οποίο προφανώς περιείχε τη σορό ενός δολοφονημένου ομήρου, από τη Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Times of Israel, ο Ερυθρός Σταυρός θα μεταφέρει τη σορό στα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη του δολοφονημένου, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Έως τώρα, η Χαμάς έχει επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 ομήρων από τότε που άρχισε η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά δημοσιεύματα, η Χαμάς δεν κατονόμασε τον όμηρο που παρέδωσε