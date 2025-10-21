Γάζα: Άλλες δύο σορούς παραδίδει η Χαμάς στο Ισραήλ

Τις σορούς δύο ακόμη ομήρων θα παραδώσει η Χαμάς στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και την Σιν Μπετ, τα φέρετρα μεταφέρονται για να παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς είχε αναφέρει νωρίτερα πως θα παραδώσει τα λείψανα δύο Ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν είχε προσδιορίσει σε ποιους ομήρους ανήκουν οι σοροί.

Βανς: «Καλύτερα από το αναμενόμενο» το σχέδιο για τη Γάζα

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε σήμερα ότι η εφαρμογή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα «πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο», κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, εξαίροντας τη συνεργασία του Ισραήλ.

Ο Βανς έκανε δηλώσεις στο Civilian Military Coordination Center στο Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, όπου αμερικανικά στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί για να παρακολουθούν την εκεχειρία.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι αξιοσημείωτα εξυπηρετική στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα», επισήμανε. Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε επίσης πως είναι «πολύ αισιόδοξος» για τη διατήρηση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, της τρίτης έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου. «Αυτό που είδαμε την εβδομάδα που πέρασε με κάνει πολύ αισιόδοξο για το γεγονός ότι η κατάπαυση του πυρός», που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς «θα διαρκέσει», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Κάθε φορά που υπάρχει μια βίαιη ενέργεια, υπάρχει κι αυτή η τάση να λέγεται: «είναι το τέλος της εκεχειρίας, είναι το τέλος του ειρηνευτικού σχεδίου»», ανέφερε ο Βανς, για να προσθέσει: «Δεν είναι το τέλος. Είναι στην πραγματικότητα ακριβώς αυτό που πρέπει να συμβεί όταν έχετε ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλο, που πολεμούν ο ένας τον άλλο για πολύ καιρό. Τα πάμε πολύ καλά».

Σημείωσε, εξάλλου, πως το σημείο ταφής ορισμένων εκ των σορών των νεκρών ομήρων στη Γάζα είναι άγνωστο, λέγοντας πως το θέμα είναι «δύσκολο» και δεν θα επιλυθεί σε μία νύχτα.