Χαμάς: Έτοιμη να παραδώσει άλλη μια σορό ομήρου στο Ισραήλ

Έτοιμη να παραδώσει άλλη μια σορό στο Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας (27/10) είναι η Χαμάς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η ένοπλη πτέρυγα της ισλαμικής οργάνωσης στη Γάζα, υποστηρίζει ότι θα παραδώσει τη σορό ενός νεκρού ομήρου που φέρεται να ανακάλυψε στις 9 το βράδυ ύστερα από τον συντονισμό που πέτυχε με τον Ερυθρό Σταυρό, χωρίς, ωστόσο, να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά της.

Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η Χαμάς έχει ήδη επιστρέψει 20 ζωντανούς αιχμαλώτους από τη Γάζα και επιχειρεί να εντοπίσει τις σορούς άλλων στη Λωρίδα.

Το Ισραήλ λέει ότι η διαδικασία προχωρά πολύ αργά παρά την τεράστια καταστροφή, γεγονός που καθιστά την προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη. Μάλιστα, έχει επιτρέψει την είσοδο μιας τεχνικής ομάδας από την Αίγυπτο για να βοηθήσουν στην ανάκτηση των σορών.