ΟΗΕ: Κάτω από τον ημερήσιο στόχο οι προμήθειες προς τη Γάζα - Δεν είναι ανοιχτά όλα τα περάσματα

Πολύ κάτω από τον ημερήσιο στόχο των 2.000 τόνων βρίσκονται οι προμήθειες προς τη Γάζα, παρ’ όλο που μετά την εκεχειρία υπήρχε μια σχετική αύξηση. Αυτό ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας ότι αυτό συμβαίνει επειδή μόνο δύο συνοριακοί σταθμοί είναι ανοιχτοί και κανένας προς το βόρειο τμήμα της περιοχής, που έχει πληγεί από την πείνα.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, περίπου 750 τόνοι τροφίμων εισέρχονται καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες μετά από δύο χρόνια σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος της Γάζας.

«Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα συνοριακά σημεία διέλευσης αυτή τη στιγμή», δήλωσε η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, Abeer Etefa, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, μεταδίδει το Reuters.

Δεν είναι ανοιχτά όλα τα συνοριακά περάσματα

Η εκπρόσωπος του Επισιτιστικού Προγράμματος σημείωσε ότι μόνο δύο από τα ελεγχόμενα από το Ισραήλ σημεία διέλευσης προς τη Γάζα ήταν λειτουργικά - το Kerem Shalom στο νότο και το Kissufim στο κέντρο.

Το σχέδιο εκεχειρίας που μεσολάβησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει την αποστολή «πλήρους βοήθειας» στη Γάζα. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας είπε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται μέσω του σημείου διέλευσης Kerem Shalom και επιπλέον σημείων διέλευσης σύμφωνα με το σχέδιο, χωρίς να τα κατονομάσει.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, με την επαναλειτουργία του να εξαρτάται από την παράδοση των πτωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, Ρικάρντο Πίρες, δήλωσε την Τρίτη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο και ζήτησε να ανοίξουν ξανά όλα τα σημεία εισόδου.

Ορισμένα τρόφιμα για παιδιά και έγκυες γυναίκες έχουν φτάσει στο βορρά μέσω του νότου, δήλωσε η Ετεφά, αλλά σε ποσότητες πολύ μικρότερες από τις απαιτούμενες.