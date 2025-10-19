Γάζα: Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την επανέναρξη της εκεχειρίας

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την επανέναρξη της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη σημερινή επίθεση της Χαμάς εναντίον μονάδων του και τα αντίποινα που υπήρξαν από τους IDF.



«Σύμφωνα με την οδηγία του πολιτικού κλιμακίου και μετά από μια σειρά σημαντικών επιθέσεων, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή της εκεχειρίας μετά την παραβίασή της από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ.



Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προσθέτουν ότι θα «συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα απαντήσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση».