Times of Israel: Κλυδωνίζεται η εκεχειρία στη Γάζα - Επίθεση Χαμάς σε στρατιώτες - Απάντησαν οι IDF

Κινδυνεύει η εκεχειρία στη Γάζα καθώς ένοπλοι της Χαμάς φέρεται να επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, με τους Ισραηλινούς να απαντούν με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα της νότιας Γάζας, με αποτέλεσμα ο ισραηλινός στρατός να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή». Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ένοπλοι της Χαμάς έβαλαν εναντίον ισραηλινών στρατιωτών με αντιαρματικό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναμένεται μέσα στη μέρα να έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγο, Εγιάλ Ζαμίρ, για να συζητήσουν την αντίδραση του Ισραήλ.



Πάντως, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και κυβερνητικός εταίρος του Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κάλεσε τον πρωθυπουργό «να διατάξει τις IDF να συνεχίσουν τη δράση τους στη Λωρίδα Γάζα με πλήρη ισχύ. Ο ναζιστικός τρομοκρατικός οργανισμός πρέπει να καταστραφεί ολοκληρωτικά και όσο πιο γρήγορα γίνεται», δήλωσε.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.



Υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, Παλαιστίνιοι ένοπλοι βγήκαν από τούνελ στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών. Σύμφωνα με τις IDF, δεν υπήρξαν τραυματίες από την επίθεση.

Χαμάς: Δεν ισχύει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για «παραβίαση της εκεχειρίας»

Νωρίτερα, σήμερα 19 Οκτωβρίου, η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ. Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.



Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».