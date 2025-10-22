Συναγερμός στο Βελιγράδι - Πυροβολισμοί έξω από το Κοινοβούλιο της Σερβίας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) έξω από το Κοινοβούλιο της Σερβίας στο Βελιγράδι και συγκεκριμένα στον χώρο όπου βρίσκεται η κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σύμφωνα με πληροφορίες των σερβικών ΜΜΕ, που αναμεταδίδει το Reuters, ακούστηκαν πυροβολισμοί και ένα άτομο εξήλθε από μια σκηνή κουτσαίνοντας, φέροντας τραύμα στο πόδι. Στην συνέχεια επενέβη η αστυνομία, αφόπλισε και συνέλαβε τον δράστη, ενώ παράλληλα μία πυρκαγιά ξέσπασε στο σημείο.

Με την έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Φωτ.: Reuters

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν νεκροί από το περιστατικό, ενώ οι τοπικές Αρχές έχουν συλλάβει ένα άτομο.

#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade.



One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports.



Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3 — The National Independent (@NationalIndNews) October 22, 2025

Η κατασκήνωση στην λεωφόρο μπροστά από την βουλή και στο πάρκο του προεδρικού μεγάρου στήθηκε τον περασμένο Μάρτιο από φοιτητές που υποστηρίζουν τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς και αντιτίθενται στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

Στον ιδιόμορφο αυτόν καταυλισμό το κυβερνών κόμμα διοργανώνει συνεχώς εκδηλώσεις υποστηρικτών του. Η αντιπολίτευση και οι φοιτητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι «πρόκειται για ένα στρατόπεδο εγκληματικών στοιχείων που στήθηκε από το καθεστώς Βούτσιτς για εκφοβισμό όσων διαδηλώνουν εδώ και 11 μήνες κατά της διαφοράς και της αδιαφάνειας».

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια των πυροβολισμών σε εξέλιξη βρισκόταν συνεδρίαση της βουλής.