Σερβία: Μεγαλειώδης συγκέντρωση έναν χρόνο μετά την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απ' όλη τη Σερβία τίμησαν το Σάββατο τη μνήμη των θυμάτων της καταστροφής που σημειώθηκε έναν χρόνο πριν στο σιδηροδρομικό σταθμό της βόρειας πόλης Νόβι Σαντ, σε μια συγκέντρωση που θεωρήθηκε ως μαζική εκδήλωση δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ήταν 1η Νοεμβρίου του 2024 όταν μια τσιμεντένια στέγη κατέρρευσε στον σιδηροδρομικό σταθμό προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων. Η τραγωδία πυροδότησε διαδηλώσεις νεολαίας στους δρόμους και ένα πανεθνικό κίνημα που απαιτούσε πολιτικές αλλαγές, οι οποίες κλόνισαν σοβαρά την ισχυρή εξουσία του Βούτσιτς.

Οι διαδηλωτές πιστεύουν ότι η τσιμεντένια κατασκευή στο ανακαινισμένο κτίριο του σταθμού στο Νόβι Σαντ κατέρρευσε επειδή η ανεξέλεγκτη διαφθορά και ο νεποτισμός στα κρατικά έργα υποδομής με την Κίνα οδήγησαν σε θανατηφόρα παραβίαση των κανόνων ασφαλείας. Κανείς δεν έχει θεωρηθεί υπεύθυνος, αν και σε 13 άτομα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, όπως σημειώνει το Associated Press.

Η φοιτήτρια Nadja Solaja είπε στο πλήθος ότι η καταστροφή ήταν «έγκλημα και δολοφονία» και όχι ατύχημα. Οι αρχές, είπε η Solaja, «έχουν αίμα στα χέρια τους». Χρησιμοποίησε ένα σύνθημα που σημάδεψε τις διαμαρτυρίες του περασμένου έτους, μαζί με ένα συμβολικό κόκκινο αποτύπωμα χεριού.

Η Dijana Hrka, μητέρα του Stefan Hrka, ενός από τα θύματα, δήλωσε ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας στο Βελιγράδι, την πρωτεύουσα της Σερβίας, την Κυριακή. Η Hrka δήλωσε: «Πρέπει να μάθω ποιος σκότωσε το παιδί μου. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για αυτό».

Πηγή: Reuters

16 λεπτά σιγής

Οι τελετές του Σαββάτου ξεκίνησαν με 16 λεπτά σιγής για τα 16 θύματα, ακριβώς στις 11:52 π.μ., την ώρα της κατάρρευσης. Η συγκέντρωση έληξε ώρες αργότερα με άλλη μια 16λεπτη σιγή μνήμης το βράδυ.

Οι φοιτητές που οργάνωσαν τη συγκέντρωση υποσχέθηκαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους, κρατώντας ένα πανό με τη φράση «Θα σας δούμε αύριο και κάθε μέρα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη». Νωρίτερα, οι άνθρωποι κατέθεσαν στεφάνια και άναψαν κεριά έξω από το σταθμό.

Πηγή: Reuters

«Είμαστε εδώ για να αποδώσουμε τα σέβη μας και να εκφράσουμε τη θλίψη μας», είπε η Βέρα Γιαραμάζοβιτς, που ήρθε από τη βόρεια πόλη Σουμπότιτσα. «Αυτή η κοινωνία υποφέρει, υποφέρει πολύ».

Ο Βούτσιτς παρακολούθησε το Σάββατο μια εκκλησιαστική λειτουργία στο Βελιγράδι, ενώ η σερβική κυβέρνηση κήρυξε βιαστικά ημέρα πένθους.

Αποφασισμένοι οι διαδηλωτές

Πηγή: Reuters

Τους τελευταίους μήνες έχει καταστείλει τους διαδηλωτές, με την αστυνομία να συλλαμβάνει εκατοντάδες άτομα και να χρησιμοποιεί δακρυγόνα και γκλομπς για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις. Η τεράστια προσέλευση το Σάββατο έδειξε ότι η αποφασιστικότητα των διαδηλωτών παραμένει ισχυρή.

Την παραμονή της επετείου, ο Βούτσιτς ζήτησε συγγνώμη από τους φοιτητές διαδηλωτές, αφού προηγουμένως είχε απειλήσει με μαζικές συλλήψεις και τους χαρακτήριζε συστηματικά «τρομοκράτες» που είχαν λάβει εντολές από τη Δύση να τον ανατρέψουν και να καταστρέψουν τη Σερβία.