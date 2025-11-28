Ιταλία: Διαδηλωτές «μπούκαραν» στα γραφεία της La Stampa - Έγραψαν συνθήματα και άφησαν... κοπριά

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν από περίπου 100 διαδηλωτές που «μπούκαραν» στα κεντρικά γραφεία της εφημερίδας «La Stampa» στο Τορίνο της Ιταλίας, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ της Παλαιστίνης, πετώντας βιβλία, γράφοντας συνθήματα και αφήνοντας κοπριά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του secoloditalia.it, οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους με καλυμμένο το πρόσωπο, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία.

Άφησαν, επίσης, κοπριά έξω από την κεντρική είσοδο την ίδια ώρα που οι δημοσιογράφοι της χώρας απεργούσαν με τα γραφεία να είναι σχεδόν άδεια.

Όσον αντίδραση στην κίνηση των διαδηλωτών, οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτώμενοι, παράλληλα, το για ποιο λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.

«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.