BBC: Εκκενώθηκαν τα κεντρικά γραφεία στη Σκωτία λόγω φωτιάς - Διακόπηκε το πρόγραμμα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (1/12), στα κεντρικά γραφεία του BBC στη Σκωτία με τα προγράμματα του BBC Radio Scotland διακόπηκαν ξαφνικά με το προσωπικό να εκκενώνει το κτήριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως η φωτιά ξεκίνησε σε ένα μηχανοστάσιο στον πέμπτο όροφο του κτιρίου Pacific Quay, στο επίπεδο της οροφής.

Ο συναγερμός πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε γύρω στις 6:30 π.μ. προτρέποντας όλα τα μέλη του προσωπικού να εκκενώσουν το κτίριο.

Ως αποτέλεσμα, το ραδιόφωνο διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση και την αντικατέστησε με προηχογραφημένη μουσική.

Οι πυροσβέστες έφτασαν λίγα λεπτά αφότου χτύπησε ο συναγερμός με τουλάχιστον επτά πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούσαν στο σημείο.

Εκπρόσωπος του μέσου υποστήριξε, μάλιστα: «Είμαστε ευγνώμονες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση επέμβασή τους στον τόπο του συμβάντος. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των συναδέλφων μας και θα επαναφέρουμε τις κανονικές μας υπηρεσίες στον αέρα το συντομότερο δυνατόν» τόνισε.

