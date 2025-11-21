«Άνω - κάτω» το BBC: Τρίτη παραίτηση ηγετικού στελέχους για την υπόθεση με το μοντάζ στον Τραμπ

Διαστάσεις ντόμινο παίρνουν οι παραιτήσεις στο BBC, αφού ένα άλλο ηγετικό στέλεχος του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου παραιτήθηκε, σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, για την υπόθεση με το μοντάζ στην ομιλία Τραμπ του 2021.

Σύμφωνα με τον Guardian, ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC παραιτήθηκε αφού δήλωσε ότι αποκλείστηκε από τις συζητήσεις που οδήγησαν στην αιφνιδιαστική παραίτηση του γενικού διευθυντή του, Τιμ Ντέιβι.

Ο Σουμίτ Μπανέρτζι, στέλεχος της τεχνολογικής βιομηχανίας, απουσίαζε τις κρίσιμες ημέρες πριν από την αποχώρηση του Ντέιβι και της επικεφαλής του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες.

Ο Μπανέρτζι επικαλέστηκε «θέματα διακυβέρνησης» στην κορυφή της εταιρείας. Σε επιστολή που είδε το BBC News, ανέφερε ότι «δεν τον συμβουλεύτηκαν» για τα γεγονότα που οδήγησαν στις αποχωρήσεις των Ντέιβι και Τέρνες.

Η κίνηση αυτή εκλαμβάνεται ως μομφή στον πρόεδρο του BBC, Σαμίρ Σαχ.